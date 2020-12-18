Ситуация с возобновлением работы Генконсульств США в Екатеринбурге и Владивостоке остается неясной

Генконсульство США в Екатеринбурге. Фото: Донат Сорокин/ТАСС

В соцсетях активно муссируется тема возможного закрытия двух американских Генконсульств в России – во Владивостоке и Екатеринбурге.

Признаком их скоро и окончательного закрытия пользователи считают ранний отлет Генерального консула США в Екатеринбурге Эми Сторроу на рождественские каникулы.

Генконсульство США во Владивостоке практически не работает с самого начала действия ограничительных мер из-за пандемии, представительство в Екатеринбурге, напротив, продолжает активную деятельность по выдаче неиммиграционных виз, хотя перечень ситуаций, в которых их можно получить, значительно сокращен на фоне ситуации с коронавирусом.

«Мы делаем неиммиграционные визы только в экстренных случаях, где поездка заявителей связана с гуманитарными целями, похоронами близких родственников в США или неотложным лечением. Выдаем визы студентам, едущим продолжить учебу, а также членам летных и судовых экипажей», – заявили в генконсульстве США в Екатеринбурге.

«КП» направила запрос в пресс-службу посольства США в Российской Федерации.

В полученном ответе говорится, что новостей нет, и американские дипломаты не будут давать дополнительных комментариев к информации, озвученной ранее:

- В марте 2020 года дипломатическая миссия США в России решила приостановить работу в Генеральном консульстве во Владивостоке и сократить деятельность в Генеральном консульстве в Екатеринбурге и Посольстве в Москве из-за пандемии COVID-19. С тех пор мы продолжаем оценивать наши дипломатические планы и укомплектование персоналом, руководствуясь соображениями защиты здоровья, безопасности и выполнения своих задач.