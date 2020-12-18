РЖД не остановили ни одного «цифрового» проекта из-за пандемии коронавируса

Автор фото: пресс-служба Ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" (dtla.ru)

В сети прошла международная онлайн-конференция «PRO//Движение. Digital». Руководители логистических компаний и эксперты оценили влияние пандемии на цифровую трансформацию транспортной отрасли России.

Заместитель генерального директора РЖД по вопросам информатизации, член Наблюдательного совета ассоциации ЦТЛ Евгений Чаркин отметил, что ни один из проектов, входящих в стратегию цифровой трансформации компании, не был остановлен из-за пандемии.

- С одной стороны, для нас пандемия стала испытанием: дважды за этот год мы сделали беспрецедентные шаги по переводу наших коллег на удаленный режим работы, а это более чем 100 тысяч сотрудников. С другой стороны, мы увидели возросший интерес к «цифре» со стороны наших клиентов, в том числе новых. И это говорит, что мы выбрали верную стратегию, - отметил Чаркин.

В конце 2019-го совет директоров РЖД утвердил стратегию цифровой трансформации компании до 2025 года. Документ определяет концептуальные основы и принципы трансформации компании в условиях цифровой экономики, задает приоритетные направления цифровизации, включая вопросы импортозамещения в области IТ, а также необходимые для изменений ресурсы и технологии. В основе стратегии: реализация 8 цифровых платформ, на базе которых реализуется 55 сервисов.

- Могу сказать, что на текущий момент с периода начала пандемии уже более 175 тысяч совещаний сотрудники РЖД провели с помощью системы мобильной корпоративной телефонии. То есть более чем 2,5 тысяч в сутки сейчас проводится совещаний. Реализованы очень удобные современные средства, которые позволяют сохранить здоровье и не уронить эффективность работы как наших сотрудников, так и наших клиентов, – привел статистику заместитель гендиректора РЖД.

По его словам, за 2019 год посчитанный и подтвержденный эффект от цифровизации РЖД составил 1,1 млрд рублей, что на 17% выше, чем было запланировано. И сейчас пилотные проекты будут внедряться повсеместно для «масштабирования этого эффекта». Среди перспективных направлений цифровой трансформации Чаркин назвал: интернет вещей, искусственный интеллект, технологии компьютерного зрения и беспилотного ведения поездов «Ласточка», которое успешно тестируется для внедрения на столичном МЦД, речевые сервисы и системы помощников машинистам и диспетчерам, технологии обработки больших данных, программные роботы для цифровизации рутинных операций.

Директор ассоциации ЦТЛ, генеральный директор «РТ-Инвест Транспортные Системы» (РТИТС) Антон Замков отметил, что отраслевые компании уже не первый год работают над реализацией масштабных цифровых проектов, которые пока разрозненны, но в совокупности могут стать первыми реальными шагами для грузовой мультимодальности, формирования цифровых транспортных коридоров через территорию России.

- Это электронная торговая площадка РЖД «Грузовые перевозки», электронная навигационная пломба, цифровой МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) с электронной очередью и «одним окном» для прохождения всех контрольных процедур, государственная система «Платон» как один из единственных источников юридически значимой информации о логистике на всех федеральных трассах и готовая цифровая инфраструктура. Недостающее ключевое звено для мультимодальности – электронный документооборот, - подчеркнул Антон Замков.

Директор ассоциации ЦТЛ также указал на то, что в эпоху цифровой трансформации национально и стратегически ориентированный бизнес просто обязан взять на себя новую роль: активной и инициативной разработки проектов нормативных актов, а также их «обкатки» в ходе реализации пилотных проектов и в режиме «регуляторной песочницы».

- Эффективность и скорость трансформации будут зависеть от того, насколько нормы правового и технического регулирования соответствуют темпам развития и возможностям новых цифровых решений, учитывают и парируют новые технологические риски. А никто про это не знает лучше, чем сами разработчики цифровых решений, - пояснил Замков.

Евгений Чаркин также отметил, что цифровой проект «Интертран» позволил наладить электронный документооборот при мультимодальных перевозках контейнеров в экспортно-импортном и транзитном сообщении.

Реализованный в 2019 году пилотный проект перевозки с «Интертран» по маршруту Иокогама (Япония) – Владивосток – станция Силикатная сократил общий путь за счёт снижения времени оформления документов более чем на четверо суток. «Мы с большим вниманием следим за развитием проекта «Интертран», – отметил генеральный директор АО ОТЛК ЕРА Алексей Гром. – За такими технологиями будущее».