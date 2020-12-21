Новый год в России: интересные и необычные направления от блогеров Дзена

Карелия

Пандемия все еще не дает нам шансов на полноценное путешествие за рубежом. Границы с некоторыми странами уже открыты, но стоит ли ехать далеко, если получить незабываемые впечатления можно и в России. Путешественники уверены: у нас есть много удивительных и пока мало популярных мест. Куда ехать на январские праздники, если не в Сочи и не в Питер? Авторы каналов про путешествия в Яндекс.Дзене поделились своими любимыми маршрутами по России и дали полезные советы для тех, кто путешествует по стране впервые.

Домбай — лыжные трассы, русские сани и фантастические пейзажи предгорья Кавказа

Домбай сочетает в себе советское очарование, современно оборудованные лыжные трассы, а также потрясающие горные пейзажи. Кавказ, как-никак! Сюда отправляются все, кто неравнодушен к горам.

По словам Михаила Андриади, автора канала «По горам», «сейчас Домбай выглядит уже не так выигрышно по сравнению с Красной Поляной, и даже не так современно, как развивающийся в последние годы горнолыжный курорт в Архызе». Но это не мешает горнолыжному курорту оставаться крайне популярным среди местных жителей. А, как известно, местные плохого не посоветуют.

Сам Михаил живет в Кавминводах, поэтому уверенно заявляет: «Даже если вы не лыжник и никогда не были в горах, то Домбай — это именно то место, с которого стоит начать: вау-эффект гарантирован!».

Разумеется, поездка с комфортом и без нервов — это поездка, которую вы спланировали заранее: наметили план маршрута, выписали достопримечательности, которые точно хотите посетить, забронировали отель или шале. Автор канала «По горам» говорит, что вокруг Домбая широкий выбор гостиниц — есть из чего выбрать. Другое дело, что в канун Нового года цены повышаются, а количество свободных мест уменьшается. Поэтому лучше поторопиться!

Домбай

Михаил советует начать путешествие с городка Теберда — через него пролегает дорога к поселку Домбай, где расположены горнолыжные склоны. В поселке обязательно покатайтесь не только на лыжах и сноуборде, но и на санках — настоящее зимнее развлечений, которое доступно любому вне зависимости от возраста. Далее поднимитесь на гору Муса-Ачитара — даже на первой остановке, на высоте 2270 м, вам откроется завораживающий вид на окружающие поселок горы. Там же будут и сувенирные лавки, и кафе, и ресторанчики — завершите горное восхождение сытным обедом с чачей! Ну а морозным вечером — обратно в ваше теплое шале. «Новый год в Домбае — это настоящая зимняя сказка! А если ещё и повезёт снять жильё с камином, в деревянном доме, где можно разместиться перед огнём на толстых шкурах со стаканом глинтвейна в руках, то считайте, что жизнь удалась!», — считает блогер.

Кольский полуостров — Северное сияние, киты, до которых рукой подать, и пляж с драконьими яйцами

Кто бы мог подумать, но крохотное село Териберка, расположенное на Кольском полуострове, стало настоящим местом паломничества туристов со всего мира. Арктика, которая доступна, — вот, как говорят про Териберку опытные путешественники.

Ольга Румянцева, автор канала «Жизнь как приключение», к суровым краям Северного Ледовитого океана питает особенную тягу. Она объездила большую часть Арктики и уверена, что именно на Кольском полуострове можно за несколько дней получить такой заряд эмоций и впечатлений, что хватит на весь следующий год.

Блогер настаивает, если вы уж собрались в Териберку, то обязательно селитесь на берегу моря, чтобы прямо с утра, держа в руке чашку свежесваренного кофе, выходить на балкон и дышать свежим морским воздухом.

На развлечения скупиться не стоит — вместите в арктические выходные все, о чем вы читали в книгах или видели в фильмах.

Прокатитесь на оленьей или собачьей упряжке. А если кататься не захотите, то вы в любом случае сможете посмотреть на оленей, погладить их меховые рожки, поиграть с дружелюбными хаски.

Кольский полуостров

Посетите местный водопад, а затем прогуляйтесь по знаменитому пляжу с драконьими яйцами и узнайте, почему же он так называется. А еще познакомьтесь с китами поближе. Для этого нужно выйти в море на лодке. «Конечно, никто не гарантирует, что киты будут, но вероятность встретить их очень высокая», — говорит Ольга.

Кроме этого, вдоволь наешьтесь морепродуктов, побывайте на месте съемок фильма «Левиафан» и постарайтесь увидеть Северное сияние — удивительное природное явление, за которым придется поохотиться. Главное условие — смотрите прогноз погоды заранее. «Сильная облачность снижает шансы увидеть на небе аврору, а сильный снегопад может помешать совершать прогулки», — предупреждает блогер.

Но самое главное — запаситесь качественной теплой зимней одеждой! Териберка зимой красивая, но холодная — среднесуточная температура в это время года достигает минус 10 градусов, однако, из-за близости воды, ощущаются как все 20!

Ленинградская область — усадьбы, сказочные леса и замерзшие моря

Петербург — уже понятная туристическая локация. Петропавловск, Петергоф, Екатерининский дворец и коктейльный забег по местным барам. Что делать, если популярные туристические тропы уже исхожены вдоль и поперек? Отправляться в Ленобласть, советует путешественница Диана Ефимова, которая ведет канал Di_travel в Яндекс.Дзене.

Во-первых, усадьбы! В них можно не только гулять целыми днями, но и останавливаться с ночлегом на несколько дней. К примеру, усадьба Марьино. Тут есть и дворец, и усадьба, и отель со страусиной фермой, и настоящие русские зимние развлечения — рыбалка, катание на санях. Также имейте в виду усадьбы Верхние Мандроги, Ораниенбаум, Стрельну и Богословку, где есть местная достопримечательность — деревянная Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, внутри которой пахнет ладаном, живыми елями и Рождеством.

Во-вторых, море, которое в зимнем Петербурге приобретает особенное, суровое очарование. Приглядитесь к парку Дубки, прогуляйтесь по эко-тропинкам в Комарово, а еще непременно съездите в Зеленогорск и Финский залив. Сидеть около залива достаточно холодно, поэтому имейте в виду — можно купить билет на местное колесо обозрения. Кабинки закрытые, а виды открываются потрясающие! И морской воздух вокруг. «Потом можно погреться в музее ретроавтомобилей, а уже после, вдоволь нагулявшись, обязательно нужно идти за чаем или горячим шоколадом в местные кафешки», — рассказывает Диана Ефимова.

Пригород Питера — это сердце старинных русских развлечений, которыми суровыми зимами не гнушались даже цари. И главное — что тогда, что сейчас — всех гостей Ленинградской области встречает приятный европейский сервис.

В-третьих, природа. Ленинградская область очень богата на живописные ландшафты. Обязательно посмотрите на Гатчинские гейзеры, зрелищнее всего они выглядят зимой в снежный день, и Дудергофские высоты в Ломоносовском районе. Невероятные просторы, холмистая местность, крутые склоны и целых 2,5 км впечатляющего эко-маршрута! Ну и напоследок Диана напоминает, что у петербуржцев есть настоящее сокровище, которое точно понравится всем, — Вепсский лес! Зимой он очень напоминает таинственную Нарнию: заснеженные ели, извилистые дорожки между деревьев и белоснежные пейзажи. Любители активного отдыха смогут опробовать местную лыжную трассу, а те, кто предпочитает пешие прогулки, — смогут насладиться восхитительными видами вокруг.

Карелия — за сугробами по колено, ледяными водопадами и зимними пейзажами, как в кино

Зима в крупных мегаполисах давно перестала быть такой, какой мы помним ее из детства. Никаких сугробов по колено, ватрушек, на которых можно скатиться с обледенелых склонов, и снежков, лепящихся даже голыми руками. Найти настоящую зиму можно недалеко от Петербурга — в Карелии, которая с приходом холодов превращается в настоящую зимнюю сказку!

Андрей Василисков, который ведет канал «Путешествия и всего по чуть-чуть» в Яндекс.Дзене, проехал Карелию на машине и настаивает: «В Карелии зимняя сказка повсюду, но если подойти к построению маршрута более точечно, можно открыть для себя диковинные места, которые потрясают своим колоритом и уединенностью».

К примеру, основная трасса, ведущая до Карелии, Сортавала, — широкая и большая, ехать по ней одно удовольствие. Но если вы хотите более кинематографичных пейзажей, то смело сворачивайте на узкие лесные дорожки. Ехать по ним пусть и медленнее, зато интереснее, объясняет Андрей.

В дороге присматривайтесь к окрестностям — иной раз можно наткнуться на удивительные исторические объекты. Однажды Андрей ехал недалеко от города Лахденпохья и за одним из поворотов увидел торчащий из леса шпиль и небольшую дорожку, уходящую вбок. «Решил остановиться и обнаружил заброшенную финскую кирху. Постройка 1935 года. Оказалось, что финны соорудили эту кирху для своего местного прихода Лумиваара. В Советское время церквушку использовали в качестве склада, а потом и вовсе забросили, но так как финны строили на века, здание хорошо сохранилось и точно заслуживает посещения», — рассказывает блогер.

Карелия

Обязательно остановитесь в Рускеала — это горный поселок, в котором также можно переночевать или провести несколько дней. Снежно, морозно и бодро, а еще практически нет людей — можно вспомнить давно забытые ощущения спокойствия и приятной тишины. Взглянуть на Рускеальские водопады в холодное время года — еще один важный пункт, зимой они превращаются в потрясающие объекты ледяного искусства: вода замерзает и создает причудливые фигуры. Однако недавно там сделали дорожки, облагородили территорию, и теперь за посещение этого места приходится платить, предупреждает автор блога. Зато погладить местного котика можно всегда и абсолютно бесплатно.

По словам Андрея, на Карелию точно нужно закладывать целый уикенд, поскольку световой день заканчивается быстро, а местных достопримечательностей здесь предостаточно.

Суздаль — дореволюционная архитектура, атмосфера XIX века и русская сказка наяву

«Русской архитектуре очень идет зима», — считает путешественник Владимир Гучков, публикующий тревел-заметки в своем блоге «Русская дорога» в Яндекс.Дзене. Деревянные храмы, усадьбы с резными наличниками, расписные камины — на такие сказочные архитектурные виды особенно богат Суздаль, который всего в 190 км от Москвы.

Как так вышло, что за русской сказкой нужно отправляться именно в Суздаль? Сначала был XIX век — время, когда царящая бедность и удаленность от железных дорог, просто не давали жителям ремонтировать свои дома или перестраивать местные церквушки. Потом был Советский союз — тогда компартия запретила строить высотные здания и возводить металлические заборы в городе. Затем наступил XXI век, и региональные власти решили не скупиться на реконструкцию исторических домов и усадеб, поэтому они до сих пор сохраняют свой первозданный вид, объясняет блогер.

Суздаль

Начать знакомство стоит с улицы Ленина — да, эта улица есть в каждом российском городе, но только в Суздале она почти такая же, что и сто лет назад: каждый дом — произведение искусства, вокруг торговые ряды с местными продуктами и товарами для хозяйства, а под ногами — старинная брусчатка и снег! Попробуйте еще где-нибудь отыскать настоящий снег на городских улицах, а не слякоть.

Далее отправляйтесь в Ризоположенский женский монастырь: белый-белый на фоне зимнего пейзажа он производит неизгладимое впечатление. Не стоит забывать и о классических достопримечательностях — Суздальский кремль, Музей деревянного зодчества, Спасо-Евфимиев монастырь.

Но все же главное — не ходите по Суздалю, уткнувшись в путеводитель. «Идите, куда глаза глядят, даже если набредете на улочку, где нет знаковых достопримечательностей, получите массу удовольствия», — вот, что советует автор блога.