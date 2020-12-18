Президент РФС Александр Дюков: «Привези к нам сборную мира, мы через год ее не узнаем»

Глава РФС Александр Дюков Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Глава РФС Александр Дюков объяснил, почему лимит на легионеров в российском футболе отменить нельзя. Все дело в позиции Министерства спорта. Сейчас в заявках клубов Премьер-лиги может быть не более 8 иностранных футболистов. По мнению некоторых экспертов именно этот лимит мешает российским клубам добиваться результатов в еврокубках.

«Преждевременно делать выводы по эффективности нового лимита. Появился новый факто – ковид. Я сам являюсь противником лимита, но мы должны быть реалистами. Лимит устанавливает Минспорта – там есть устойчивое убеждение, что лимит защищает российских спортсменов. Доля государства в финансировании футбола значительное. И никто не хочет, чтобы за госденьги играли исключительно легионеры», - объяснил Александр Дюков.

При этом президент РФС попросил журналистов назвать тех легионеров, которые после изменения лимита, вынуждены были уехать из России. «Я не думаю, что мы потеряли кого-то из –значимых легионеров после изменения лимита. Можно привести сюда сборную мира, и через год мы эту сборную мира не узнаем», - заявил Дюков.