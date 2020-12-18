Президент РФС Александр Дюков назвал причины провального выступления российских клубов в еврокубках

Болельщики "Локомотива" на игре Лиги чемпионов УЕФА. Фото: REUTERS

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков назвал причины неудач российских команд в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Следствием провала может стать реформы в клубном футболе. В частности уже в начале 2021 года может быть принято решение об изменениях в ФНЛ и ПФЛ - первой и второй лигах.

«Здесь было два фактора. Первый - коронавирус. Игроки из клубов действительно болели, и команды проводили игры не в оптимальных составах. Это сказалось на выступлениях. Будем надеяться, что это разовый фактор. Но неудачные выступдения мы видели и год и два года назад. Дело в том, что тот футбол, в который мы играем во внутреннем чемпионате, не очень соответствует современным требованиям. Европейский футбол, даже в средних лигах, более динамичен - количество ускорений и спринтов. Растет и число ТТД в единицу времени».

Глава РФС дал понять, что дело в небольшом количестве матчей в российском чемпионате с большой интенсивностью. А в российском футболе давно ходили слухи о том, что в лигах готовятся реформы. Например, Премьер-лига может быть сокращена или чемпионат России будут проводиться в два этапа: сначала – обычное турнир, а потом плей-офф или финальное первенство из 6-8 команд.

При этом Александр Дюков подчеркнул, что это решение должны принять не РФС, а сами клубы. «Мы клубы не финансируем и финансировать не будем. Значит принимать управленческие решения не будем. Но надеемся, что их будут принимать клубы российской Премьер-лиги», - заявил президент РФС. Но при этом добавил, что ФНЛ и ПФЛ – то есть первая и вторая лиги - готовы к реформам. О них может быть объявлено в начале 2021 года.