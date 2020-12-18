Алтайский край с начала пандемии наращивал мощности для борьбы с коронавирусом

Алтайский край наращивает объем диагностики COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Минздрав Алтайского края подвел итоги работы в 2020 году, главным приоритетом в котором стало лечение пациентов с коронавирусной инфекцией. С самого начала пандемии алтайское здравоохранение наращивало свои мощности для борьбы с COVID-19. В ноябре на территории края было развернуто 30 инфекционных госпиталей, большая часть которых разместилась в Барнауле и в округе, где зарегистрирована самая высокая заболеваемость. Под лечение больных с COVID-19 было перепрофилировано 28% коечного фонда краевых медицинских организаций. Сейчас в регионе организованы 5089 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией и еще 752 мест в стационарах для больных, чей диагноз пока под вопросом. Кроме того, были оборудованы ковидные отделения на 563 места для оказания профильной помощи людям с хирургическими, сосудистыми, кардиологическими и акушерско-гинекологическими заболеваниями. Особое внимание уделяется пациентам, попадающим в реанимацию: до 80% коек интенсивного этапа обеспечены кислородом.

- Только за последние два месяца нами приобретено 550 кислородоконцентраторов, проведено поточного кислорода и установлено газовых станций на сумму в более чем 60 миллионов рублей, - сообщили в Министерстве здравоохранения Алтайского края.

Восемь КТ-центров, работающих круглосуточно, проводят полный комплекс обследований: забор мазков, клинические исследования, компьютерную томографию и прием врача. В пиковые дни заболеваемости в конце октября центры принимали до 4 тысяч пациентов в неделю.

В мае на базе Центра общественного здоровья был создан региональный дистанционно-консультативный центр. Его специалисты провели более 186,6 тысяч консультаций. Особый приоритет с самого начала пандемии был отдан оказанию медицинской помощи на дому: число визитов врачей к пациентам выросло с 30 до 70%. Пациенты с легкой формой коронавирусной инфекци, в соответствии с рекомендациями Минздрава РФ лечатся в амбулаторных условиях. На эти цели правительство Алтайского края выделило более 87 миллионов рублей.

В ноябре, когда заболеваемость коронавирусом снова выросла, региональный Минздрав уделил особое внимание качеству оказания медицинской помощи тяжелым больным. Совместно со специалистами кафедры анестезиологии и реанимации Алтайского государственного медицинского университета были организованы ежедневные видеообходы и разборы состояния пациентов с коронавирусной инфекцией. Кроме того, в Алтайский край приехали специалисты Федерального центра кардиологии. Они помогли организовать работу в одном из ковидных госпиталей и поделились своим опытом со всеми врачами-реаниматологами региона.

Сейчас исследования на коронавирус в Алтайском крае проводят 12 ПЦР-лабораторий. Ежедневно они обрабатывают до 7 тысяч тестов в сутки. В ближайшие дни число пациентов, которые смогут провериться на COVID-19, возрастет. Региональный Минздрав на выделенные федеральным бюджетом средства закупил дополнительное оборудование для лабораторий. Дооснащение диагностических центров позволит дополнительно увеличить объем тестирования на 1050 исследований в день.