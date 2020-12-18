Экономия – 20 процентов: МегаФон предоставил пенсионерам постоянную скидку на связь

Оператор мобильной связи МегаФон запустил специальное предложение для пенсионеров – 20-процентную скидку на любой тариф основной линейки «БезПереплат». Специальные условия действуют для жителей Москвы. Скидка действует бессрочно, а условия тарифа позволят оставаться на связи даже при нулевом и отрицательном балансе. Перейти на этот тариф от другого оператора можно с сохранением номера.

«Для нас важно, чтобы все наши абоненты имели доступ к современным технологиям и при этом могли избегать лишних расходов, — пояснил коммерческий директор столичного филиала МегаФона Светлана Сысоева. - Сегодня пожилые люди находятся в ситуации, когда не могут регулярно встречаться с родными и близкими, поэтому им как никогда необходимо оставаться на связи. Выгодные условия нашей линейки позволят абонентам неограниченно пользоваться мессенджерами, в том числе, видеозвонками без дополнительных затрат».

Абонент может выбрать любой тариф линейки в зависимости от необходимого наполнения — количества включённых звонков, гигабайт интернета и других услуг. В случае если абонент не израсходовал часть минут и гигабайт, он может перенести их в копилку и использовать в любой момент.

Во все тарифы линейки #БезПереплат бесплатно включена защита от нежелательных подписок. Абоненты могут бесплатно пользоваться популярными мессенджерами — независимо от выбранного тарифа, они не расходуют пакет интернета и остаются доступными даже при нулевом и отрицательном балансе в течение месяца.

Чтобы подключиться к тарифу, достаточно предъявить социальную карту москвича в салоне мобильного оператора. По одной карте можно подключить только один абонентский номер.