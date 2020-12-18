Проверьте свои знания о коронавирусе и других заболеваниях

Всероссийский диктант по общественному здоровью стартует 21 декабря.

16 декабря состоялась презентация проекта Всероссийский диктант по общественному здоровью, который стартует 21 декабря. Организаторами акции выступили Министерство здравоохранения РФ и портал «Медицина обо мне» при поддержке «Деловой России», НМИЦ профмедицины, ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения и другие профильные организации.

Все желающие могут проверить свои знания о гриппе и коронавирусе, хронических заболеваниях и факторах риска их развития, медицинских услугах и правах пациента. Диктант пройдёт с 21 по 26 декабря. Результаты участники увидят в личном кабинете после завершения тестирования. Лучшие знатоки здоровья получат дипломы I-II-III степени - в зависимости от количества набранных баллов.

Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай отметил, что диктант объединил усилия огромного количества экспертов, а углубление знаний в этой области позволяет сохранять и укреплять здоровье граждан. «Это дает серьезные социальные преимущества, влияет на состояние здоровья, и в целом является фундаментом для формирования культуры ответственного отношения гражданина к своему здоровью. Это проверка своих знаний, чтобы понять, насколько правильно ты действуешь в самых простых ситуациях», — рассказал замминистра.

«Сейчас пандемия, и мы видим, как мифы активно распространяются, так как для них очень плодотворная почва там, где не хватает знаний. Подобные проекты могут стать одними из лучших кейсов, которые ВОЗ собирает по всему миру для дальнейшего масштабирования в других странах», — заметила официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

«Главными задачами диктанта являются популяризация базовых знаний о методах профилактики различных заболеваний и мотивация различных слоев населения к сохранению и укреплению своего здоровья. Прохождение диктанта позволит выявить пробелы, освежить и улучшить свои знания», — сообщил член генерального совета «Деловой России», председатель совета директоров «Национальной медицинской компании» и учредитель портала «Медицина обо мне» Борис Пастухов.

Сайт диктанта: https://publichealth.ru/