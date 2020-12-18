Алина Загитова и Иван Ургант стали лучшими телеведущими 2020 года

Алина Загитова и Иван Урагнт были названы лучшими телеведущими уходящего года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН/ Евгения ГУСЕВА

По итогам опроса, в котором поучаствовали 80 с лишним тысяч человек, можно сделать один главный вывод - наши зрители по-прежнему безумно влюблены в фигурное катание. Иначе как объяснить то, что в споре мужчин Алексей Ягудин, который, строго говоря, профессиональным телеведущим не является, лишь доли процента уступил признанному властелину эфира Ивану Урганту? Даже страшно представить, каким был бы итоговый результат, если бы дальновидный Иван не приглашал так активно в свое шоу "Вечерний Ургант" участников "Ледникового периода" и не перетянул таким образом часть фанатов "фигурки" на себя.

У женщин ситуация еще более очевидная - Алина Загитова, которая в "Ледниковом периоде" впервые попробовала себя в роли телеведущей, и одна из участниц нового сезона ледового шоу Ольга Бузова легко оторвались от конкуренток. Первой к финишу приехала Алина - ну, оно и понятно, все-таки олимпийская чемпионка.

Забавно, что поначалу в адрес Алины звучало немало критики - мол, 18-летняя дебютантка чувствует себя не слишком уверенно под светом софитов. Теперь у Загитовой есть достойный ответ для всех злопыхателей - мол, это я-то скованная и неуверенная? Да я - лучшая! Не верите? Заходите на kp.ru!

ТОП-10

Иван Ургант - 18.38% голосов

Алексей Ягудин - 18.10%

Борис Корчевников - 13.65%

Максим Галкин - 12.29%

Дмитрий Нагиев - 8.24%

Павел Воля - 5.25%

Азамат Мусагалиев - 3.69%

Андрей Малахов - 3.16%

Александр Гордон - 2.98%

Владимир Соловьев - 1.98%

В опросе приняли участие 22332 человека

ТОП-10

Алина Загитова - 29.79% голосов

Ольга Бузова - 24.90%

Регина Тодоренко - 9.47%

Юлия Барановская - 6.79%

Ксения Собчак - 3.77%

Ксения Бородина - 3.76%

Лера Кудрявцева - 3.40%

Анастасия Ивлеева - 3.30%

Лариса Гузеева - 3.13%

Жанна Бадоева - 3.05%

В опросе приняли участие 60795 человек