«Моргенштерн – внебрачный сын Александра Васильева?»: две звезды сдали ДНК-тест в эфире «Давай поженимся»

Моргенштерн Александр Васильев впервые в жизни встретились в студии «Давай поженимся!». Фото: Первый каналЭфир — 24 декабря.

Новость о том, что Алишер Моргенштерн снялся в одном из предновогодних выпусков «Давай поженимся!» активно обсуждалась. Однако теперь kp.ru удалось узнать одну из интриг этого выпуска – мы пообщались с участницей передачи, которая раскрыла некоторые подробности. Эфир этого звездного выпуска «Давай поженимся!» будет только 24 декабря.

Оказывается, на «Давай поженимся!» один из самых завидных холостяков страны 22-летний рэпер и блогер Моргенштерн (годовой доход по данным Forbes $1,5 млн (110 млн. руб.) встретится не только с симпатичными девчонками. События будут развиваться, как в мелодраматическом сериале – случится первая личная встреча Моргенштерна с человеком, сходство с которым давно заметили знакомые знаменитости. Моргенштерн и историк моды, ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев – ну очень похожи, в студии рассматривали и сравнивали фото Александра Александровича в возрасте Алишера: решили, что одно лицо. Алишер родился и вырос в Уфе – год назад он переехал в Москву. Александр Васильев в 1997 году в Уфе не был, а вот санатории и курорты страны посещал, где теоретически и мог пересечься с мамой Алишера.

Васильев в молодости и Моргенштерн сейчас — эти фото рассматривали в студии герои проекта. Фото: Первый канал

В рамках программы решили сделать ДНК-тест Моргенштерна и Васильева. А в это время ведущие и гости студии обсуждали схожесть «папы и сына». Лариса Гузеева искренне удивляется сходству Александра и Алишера: «Посмотрите, ну так не бывает… Как две капли воды похожи. Нет, вот смотрите, даже форма ушей, овал лица, вот такая лепка лица, черепа, размер лба, расположение бровей».

Даже Алишер в ответ вроде засомневался, рассматривая фото Васильева в юности: «Да, блин, может, мама мне врала…» В официальной биографии Алишера значится, что мама поднимала будущую звезду одна. Отца Алишер не помнит – видел в раннем детстве пару раз, тот был бизнесменом – разорился, спился и умер. «У отца было несколько женщин, от каждой – дети, и он как-то между ними тусовался», - рассказывал в одном из интервью Алишер. Но родство с Васильевым Моргенштерну кажется перспективным. Вот и Лариса Гузеева как бы намекает парню: «Я вам по секрету скажу: он очень богатый человек, и у него нет наследников, он не женат, у него нет детей…»

Васильев правда сделает уточнение, что он не так богат, «как сына». Лариса Гузеева задает верное направление гостям в студии: «Даже если ДНК покажет ноль процентов, я думаю, что вас уже после этого номера и после этой передачи разлучить будет невозможно. Но вы, правда, ребят, должны что-то вместе замутить…»

Александр Васильев легок на подъем, поэтому подает идею — вместе гастролировать. Моргенштерн подтверждает: «Нам нужен хайп!»

После того, как ведущие слегка покритикуют манеры стильного холостяка, оценят его успешность - свое мнение выскажет Васильев. Александр рассуждает: «Он хороший парень. Алишер действительно, понимает многое. Но у него было плохое воспитание. Меня не было рядом. Я виноват, он бы так себя не вел. А назад уже не воротишь время. Но, с другой стороны, публике это все нравится. То, как он двигается, как он ест, как он пачкается…»

У Алишера и Александра похожий овал лица. А Лариса Гузеева обнаружила, что у них даже уши одинаковой формы. Фото: Первый канал

Между Васильевым и Алишером даже возникнет небольшая перепалка: Моргенштерну покажется, что историк моды перетянул внимание зрителей на себе. Васильев то ли в шутку, то ли в серьез отчитает парня: «Ты себя ведешь, как Маугли!»

В общем, в студии «Давай поженимся!» будет жарко. Одни только провокационные высказывания Алишера чего стоят! Как вам такое утверждение Моргенштерна: «У женщин, есть срок годности. У мужчин – нет». Как думаете Роза Сябитова согласится с таким выводом?

Обретет Алишер Моргенштерн или новую любовь, или отца, или новый опыт вы узнаете 24 декабря в 15:15 на Первом канале.