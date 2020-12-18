Набиуллина объяснила, из-за чего растут цены и почему их заморозка ни к чему не приведет

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина. Фото: Александр Щербак/ТАСС

По итогам этого года инфляция составит 4,6 – 4,9%. Такой прогноз сделали в Центробанке. Более того, в первом квартале следующего года рост цен превысит 5% в годовом выражении. Но потом инфляция пойдет на спад и вернется в привычный диапазон – 3 – 4%. Почему цены резко выросли в конце этого года? И позволят ли жесткие меры правительства остановить разгон? Об этом на последней пресс-конференции в 2020 году рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

ТРИ ПРИЧИНЫ ВЫСОКОЙ ИНФЛЯЦИИ

Как считают в Центробанке, резкий взлет инфляции в последние месяцы связан с целой группой факторов. Во-первых, ситуация в сельском хозяйстве и на мировых продовольственных рынках. Если урожай зерна в этом году рекордный, то сахарная свекла и подсолнечник не уродились. Сборы уменьшились. Отсюда и рост цены за килограмм сахара на 70%, а подсолнечного масла – на 23%.

Второй фактор – ослабление рубля. С начала года наша валюта потеряла почти 15% по отношению к доллару. А в начале ноября курс «американца» в отдельные дни снова превышал 80 рублей. И это отразилось на импортных закупках, которые стали сильно дороже.

- По нашим оценкам, в цены переносится не только осеннее ослабление рубля, но в какой-то мере и его изменение с весны текущего года. Весной производители и продавцы могли откладывать перенос ослабления рубля в цены, учитывая сдержанный спрос, а также наличие товарных запасов, которые были сформированы ранее еще по старым закупочным ценам. Сейчас динамика валютного курса отражается на ценах непродовольственных товаров, - пояснила глава ЦБ.

Третий фактор вызван пандемией. Издержки бизнеса в этом году увеличились. Чтобы выжить, приходится повышать цены, чтобы переложить часть затрат на потребителей.

- Это и нехватка рабочей силы в отдельных отраслях, затраты на соблюдение дополнительных санитарно-эпидемиологических норм, возможные временные сбои в поставках на фоне ухудшения ситуации с пандемией, - пояснила Набиуллина.

Из-за пандемии издержки бизнеса увеличились. Чтобы выжить, приходится повышать цены. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

ОГРАНИЧЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВРЕМЕННЫМИ

Сильнее всего в этом году подорожали определенные продукты питания. Это даже привлекло внимание президента. В итоге правительство в срочном порядке приняло меры, которые должны сдержать рост цен на сахар и подсолнечное масло. Оптовые и розничные цены на них просто заморозили. И хотя премьер Михаил Мишустин оговорился, что «не надо входить в регуляторный раж», такое вмешательство государство в ценообразование многие экономисты считают неправильным. Тем более что в начале в Кабмине утверждали, что будут пользоваться для регулирования цен только рыночными методами (например, повышением экспортной пошлины).

- Очень хотелось бы, чтобы область применения данных мер была минимальной. Что такое цены? Это главнейший экономический индикатор, который дает сигнал производителям, где есть спрос, куда надо вкладываться, где надо расширять производство. Если этот индикатор не работает, то не работает весь экономический механизм, - объясняет Эльвира Набиуллина.

По ее мнению, чем принимать крайние меры, лучше создать постоянно действующие рыночные механизмы для балансировки цен.

- На мой взгляд, в повестке стоят системные меры по созданию постоянно действующего механизма сглаживания резких изменений цен на некоторые группы товаров, где цены могут сильно зависеть от внешней конъюнктуры. Так, чтобы у нас не было ситуации, когда риски изменения мировых цен сразу же транслируются во внутренние цены, - пояснила глава ЦБ.

ВОПРОС К МЕТОДОЛОГИИ ПОДСЧЕТА

Как заявила Эльвира Набиуллина, заморозка цен на несколько важных продуктов почти не отразится на общей инфляции. Благодаря этому она снизится максимум на 0,1 процентного пункта. Все дело в том, что доля затрат россиян на сахар и подсолнечное масло в общем объеме расходов мала. Но важнее другое. Видя резкое подорожание отдельных продуктов, граждане могут сделать вывод, что все цены растут на десятки процентов. И этот психологический фактор может еще сильнее разогнать инфляцию.

- Само по себе то, что инфляционные ожидания людей заметно выше текущей инфляции, характерно не только для России, но и для многих других стран. Даже для тех, где инфляция очень низкая, - пояснила Эльвира Набиуллина. - Но нужно учитывать, что повышение инфляционных ожиданий может привести к дополнительному росту спроса на потребительский кредит.

Отвечая на один из вопросов, глава ЦБ заявила, что многие страны мира сейчас задумываются о том, чтобы усовершенствовать методологию расчета инфляции. Росстат использует те же самые формулы, что и в Европе. Но там уже начинают задумываться о том, чтобы немного поменять систему. Самый больной вопрос – цены на недвижимость. Сейчас они не используются при расчете общей инфляции. Но включить их в методологию было бы логично. Затраты на покупку жилья и выплаты по ипотеке – одни из самых существенных среди всех повседневных трат: как в России, так и в западных странах. А цены на недвижимость в Европе растут несколько лет подряд на 10 - 15% в год.

В нашей стране резкий скачок произошел в этом году - из-за программы льготной ипотеки. По мнению Набиуллиной, чтобы не допустить раздувания пузыря на рынке недвижимости, льготную госпрограмму нужно вовремя свернуть. Напомним, недавно ее продлили до середины 2021 года. По ней низкие ставки по ипотеке могут получить родители с двумя и более детьми, а также одинокие родители.