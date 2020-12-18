Прощай, «Дом-2»! Мы не будем плакать!

Телеканал ТНТ объявил о закрытии проекта "Дом-2". Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Канал ТНТ решился закрыть «Дом-2». Эту новость мы должны были услышать лет 10 назад, а то и раньше. Но нет. Тяжело бросить курить, не есть жирного, делать зарядку... Отказываться от вредных привычек - сплошное мучение, а «Дом-2» был самой настоящей вредной привычкой. Только вот книжку «Как бросить смотреть «Дом-2»» Аллан Карр написать не успел.

Ежевечерне, 16 (!) лет бездельники и бездельницы из этого телеболота ковыряли в носах, ругались, таскали друг друга за волосы, чесали животы и орали «Так я ж люблю тебя, сука»! Они пережили критику Государственной Думы, православных хоругвеносцев, интеллигентных учителей и неинтеллигентных соцсетей. Они казались неубиваемыми, как микробы. Они заперлись в замке с едой и сексом и были готовы держать оборону годами. Подхвативший этот вирус канал за 16 лет менялся многократно, часто был лидером мнений, создавал чудесные сериалы и прекрасные юмористические шоу, но всегда был обречен ассоциироваться с диким зрелищем скопления человеческих пороков и жлобства, сконцентрированного в «Доме-2». Даже сейчас, чтобы отмыться от имиджа канала с «Домом-2», потребуется лет десять, такие признаки живут долго.

Конечно, «Дом-2», приносил деньги. Сейчас, видимо, перестал. И коммерческая составляющая решения руководства ТНТ не менее важна, чем имиджевая. Но все равно это решение вызывает желание пожать руки причастным и открыть бутылку шампанского. Рассадник быдлячества и свинства уходит в прошлое. Призрак «Дома-2» наверняка обнаружится где-то на небольших каналах, или в сети, но могущество Ордена «Лобного места» подорвано и никогда уже не будет прежним. Миф о непобедимости Ольги Бузовой и иже с ней рассеян.

Скандальный телепроект развлекал публику целых 16 лет. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Страшновато немного, куда денутся питомцы этого мрачного места? Куда поведут эти «одичалые», как пристроятся в реальном мире? Многих ли покусают?

Предполагаю, что начнут они, конечно, с того, что будут в промышленных количествах доставать грязное белье за все предыдущие годы проекта. Там богато. Но и это скоро надоест. Они будут петь, скандалить в ток-шоу, но как вид - обречены на вымирание.

И это прекрасно, потому что «Дом-2» 16 лет пудрил мозги всей молодежи России. Его ведущие с ангельскими лицами вдалбливали тем, кто только учился этой жизни, что спать за деньги это прекрасно, что бить друг друга позволительно, что цена интеллекта ноль, а цель жизни - теплое место в «домике для влюбленных». Звездами этого проекта становились прожженные негодяи или хитрые мошенники. Самые фигуристые выпускницы добирались до вершин и становились элитными содержанками.

«Но было же что-то хорошее?», скажет кто-то. Нет. «Дом-2» - концентрация мерзости и подлости. И то, что этот прыщ выдавливается с нашего ТВ - главная и самая приятная новость уходящего телевизионного года.

После того, как бросишь курить, толстеешь, становишься нервным. Но потом очищаются легкие, а дни жизни чаще всего прибавляются. Так что бросай «Дом-2» на пол и придави ботинком.

Пусть это наваждение пропадет и больше никогда не возвращается!

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