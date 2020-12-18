Врач назвала опасности популярных диет

В последние два года в России начинают набирать популярность полезные и безопасные диеты. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За пару недель до боя курантов многие из нас вспоминают, что хорошо бы выглядеть за праздничным столом на все 100. И не килограммов, а процентов. Ведь как Новый год встретишь, так его и проведешь. А значит, нужно быстро приводить себя в форму. На помощь приходит интернет и бесконечное многообразие диет, как правило, жестких и полуголодных. Врач-эндокринолог Юргита Вараева в ходе пресс-конференции в «Аргументах и фактах» развеяла популярные мифы о похудении и рассказала, какие системы питания лучше обходить стороной.

Полезные диеты:

- К счастью, в последние два года в России начинают набирать популярность полезные и безопасные диеты. Они уже давно признаны врачами (не только диетологами и эндокринологами, но и кардиологами!) во всем мире. Это, в первую очередь, Средиземноморская диета и Dash. Они имеют медицинское обоснование, доказали свою эффективность и безопасность.Так что медики могут без зазрения совести их рекомендовать, - рассказала Юргита Вараева.

Средиземноморская диета, это, собственно, не кратковременная диета, а система питания, принятая в странах средиземноморского бассейна. Обнаружено, что именно там самое большое число долгожителей и самая низкая статистика сердечно-сосудистых заболеваний.

Основу питания составляют овощи, зелень, рыба и морепродукты. Много в питании фруктов, растительного (оливкового) масла. Жирное мясо, сладости составляют небольшую часть рациона.

Средиземноморская диета - это прежде всего овощи, зелень, рыба и морепродукты. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У этой диеты фактически отсутствуют противопоказания, на ней могут «сидеть» даже беременные и подростки. Но есть и минус - соблюдать ее в наших условиях довольно дорого, да и похудение идет медленно. Зато следовать «средиземноморке» можно всю жизнь! И это вкусно и неголодно.

Dash диета изначально была разработана специально для гипертоников. Однако вскоре врачи доказали, что она в целом полезна для всех. Диета заключается в снижении количества или в полном отказе от соли, а также продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и сахара.

По этому принципу нужно исключить: консервацию; переработанное мясо: колбасу, копчености, сосиски; соленые выдержанные сыры; фабричные соусы, в т.ч. майонез и соевый.

В день нужно набирать определенное количество продуктов:

- зерно и крупы - 6 порций (по 30 г сухого вещества в порции)

- Овощи - 3 - 4 порции (примерно по 120 г порция),

- фрукты - 4 порции (порция - ок. 120 г или 1 некрупный плод),

- молочные продукты, обезжиренные или с низким содержанием жира - 2 - 3 порции (порция - 120 г),

- нежирное мясо, птица и рыба - 3 - 6 порций (порция - 100 г),

- Жиры и масла - 2 порции (1 порция = чайной ложке).

Эта диета не только позволяет сбросить лишние килограммы, но и нормализует артериальное давление, состояние сосудов. Но к ней нужно привыкнуть - многие из нас слишком привыкли к соленой пище. Вес сбрасывается постепенно, поэтому кожа успевает «похудеть» вместе с телом.

Dash диета прежде всего подразумевает отказ от потребления большого количества соли. Фото: Shutterstock

Опасные диеты:

Несмотря на то, все больше людей знакомятся с принципами правильного питания, свою популярность не теряют и довольно опасные диеты. По словам врача, на организм человека пагубно влияет так называемое ограничительное питание. К нему относятся все типы диет, где значительно урезается потребление тех или иных продуктов. Наибольшую опасность представляют монодиеты. Вы, конечно, не раз натыкались на “суперэффективные” диеты, при которых нужно сидеть на одной гречке, или на шоколаде, или на бананах и далее и по списку.

- Не существует какого-то волшебного продукта. Ни один суперфуд не способен восполнить все потребности человека, - заключает врач.

Если вы решили разгрузиться и посидеть на такой диете 3-4 денька, какие-то негативные последствия вряд ли вас накроют. Но в случае, если долго ее придерживаетесь, или у вас изначально были эндокринные или желудочно-кишечные заболевания, вместо стройных форм можно добиться новых медицинских диагнозов.

К числу опасных диет врач также отнесла ограничения по калорийности. Это не значит, что о съеденных калориях не стоит думать. Опасность представляют низкокалорийные и очень низкокалорийные диеты (менее 800-1000 килокалорий в сутки - половина или даже треть от нормального дневного потребления!). Подобные способы питания можно практиковать исключительно в стационаре под наблюдением врача. Самостоятельно составить низкокалорийное меню, при которым вы получите все необходимые витамины, практически невозможно.

Кроме этого, медики крайне не рекомендуют самостоятельно практиковать различные варианты кетогенных и высокобелковых диет (например, диета Дюкана). Без наблюдения врача вы рискуете нарваться на неприятные последствия для здоровья. Вплоть до нарушения обмена веществ, проблем с почками. И совсем не факт, что добьетесь нужного сногсшибательного эффекта .