Пандемия плохо сказывается на качестве образования — но поступать в ВУЗы надо обязательно!

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НЕ ПУТАТЬ С СОВЕТСКОЙ ЗАОЧНОЙ УЧЕБОЙ

- Сергей Николаевич, как вы, то есть Академия, перешли на дистанционный формат - сложно было?

- В марте 2020 года, в начале пандемии, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, нашего Учредителя (МИДа России) и Минобрнауки Академия перешла на дистанционный формат обучения.

Академия не испытала больших технических проблем, как многие другие ВУЗы. Последние два года мы занимаемся модернизацией и автоматизацией учебного процесса.

Но столкнулись с проблемами психологического характера: было сложно студентам, преподавателям, администрации. Думаю, что не мы одни такие!

Поначалу новая дистанционная форма обучения воспринималась как прообраз заочной, ведь многие помнили ее еще по советскому периоду. Но все-таки это не одно и то же.

Говоря про «удаленку», мы имеем ежедневные лекции и семинары, постоянные домашние задания, высокую степень самоорганизации. Кроме того, пандемия изменила формат проведения летней сессии, выпускных экзаменов и приемной кампании 2020 года.

- Вы видите плюсы в дистанционном образовании?

- Современное общество подвергается стремительной цифровизации: в электронное пространство перешла значительная часть оказываемых услуг. Сейчас ситуация поменялась, и цифровизация «добралась» до образования.

Хочу отметить, что в любой форме образования есть свои плюсы. В дистанционном формате обучения плюсов меньше, чем могло бы быть. Академия имеет гуманитарный профиль и делает упор на углубленное изучение иностранных языков (в том числе и восточных, где необходимо изучение иероглифов, вязи и т.п.), качество усвоения предметов существенно снижается, т.к. в обычной жизни студенты не только набираются опыта посредством лекций и семинаров, но и активно применяют полученные знания на практике.

Также существенной проблемой для ВУЗов является техническое оснащение и неготовность профессорско-преподавательского состава к использованию дистанционных образовательных технологий. Есть проблемы и юридического характера.

Кроме того, ничто не может заменить живое общение между преподавателем и студентом.

С другой стороны, у преподавателей появилась мотивация к профессиональному обучению навыкам применения электронных технологий, а само дистанционное образование расширяет возможности ребят, желающих обучаться в ВУЗе другого региона, совмещать работу и учебу, или проходящих срочную службу в рядах Вооруженных сил России.

ЖИВОГО УЧИТЕЛЯ НЕ ЗАМЕНИТЬ ЭКРАНОМ

- А вообще, скажется ли пандемия на качестве получаемого образования?

- Конечно, скажется, и уже сказывается! Причем отрицательно. Многие студенты жалуются, что самостоятельной работы и домашних заданий стало больше; постоянные занятия за компьютером негативно влияют на здоровье ребят.

К минимуму сведена студенческая жизнь, живое общение, социализация.

Обучение – это процесс живого взаимодействия, которое включает в себя не только получение теоретических знаний, но и рождает дискуссии, споры, обмен мнениями (в том числе на переменах, во внеурочное время).

Кроме того, обезличивается образ преподавателя.

Согласитесь, у каждого из нас есть пример учителя – наставника, благодаря харизме которого его предмет становился любимым, а общение через экран лишает обучающегося студенческой жизни в полном объеме.

ЭКЗАМЕНЫ В ZOOM

- Будут ли меняться условия поступления?

- Условия поступления регулируются, прежде всего, Федеральным законом «Об образовании», а также Порядком приема в ВУЗы. В августе этого года был подписан Приказ Министерства науки и высшего образования РФ № 1076 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», который вступит в силу в 2021 г. Приказ регулирует условия поступления, в том числе и в дистанционном формате.

Кстати, Дипломатическая академия МИД России уже в ходе Приемной кампании 2019 года апробировала в пилотном варианте, а в 2020 года успешно применила электронную систему подачи документов,создав в 1С»УНИВЕРСИТЕТ-Проф» Личный кабинет абитуриента.

Были проведены вступительные испытания для магистров через платформу Moodle и программу Zoom с обязательной процедурой идентификации поступающего (прокторинг). Договоры о предоставлении платных образовательных услуг были подписаны в дистанционном формате.

Кроме того, стоит отметить, что с 2021 года начнет действовать новое Положение о целевом обучении № 1681, регламентирующее условия поступления на этот вид обучения. В остальном, на наш взгляд, условия поступления существенно меняться не будут.

- Дайте несколько советов будущим студентам и их родителям — как снизить тревоги, страхи и уже сейчас правильно готовиться к экзаменам?

- Самый главный совет — заранее определиться с будущей профессией, выбрать ВУЗ и факультет, куда хотелось бы поступить. Сейчас это не проблема –официальные сайты институтов достаточно информативны, ВУЗы проводят дни открытых дверей (в настоящее время — онлайн), а также участвуют в различных выставках и конференциях. Зная точный набор ЕГЭ, а также предмет, который поступающему необходимо будет сдавать в качестве дополнительного вступительного испытания, уже в выпускных классах можно делать на них акцент и начать подготовку. Дипломатическая академия МИД России предлагает широкий спектр программ довузовской подготовки, где мы готовим ребят к поступлению на бакалавриат и в магистратуру.

При поступлении на бакалавриат абитуриенту необходимо предоставить результаты ЕГЭ и свои индивидуальные достижения: документ о образовании с отличием, золотой значок ГТО, волонтёрство.

Что касается поступления в магистратуру, то зачисление проходит на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний. А за наличие диплома о высшем образовании с отличием абитуриент может получить дополнительные баллы.

Пользуясь случаем, хотел бы пригласить всех желающих на День открытых дверей Дипломатической академии МИД России, который состоится в онлайн-формате 19 декабря 2020 в 11:00. Кому интересно — подробности.