Самая молодая бабушка в мире, Юлий Цезарь и выплаты для военных: проверьте свои знания про пенсию

Чтобы принять участие в игре, нужно зайти на сайт викторины и пройти авторизацию через одну из социальных сетей. Фото: Shutterstock

Кто самая молодая бабушка в мире, сколько в 80-е годы составляла минимальная пенсия, и в какой стране пенсионные выплаты начисляются только военным сотрудникам полиции и госслужащим? Ответив на эти и другие интересные вопросы, можно выиграть ценные призы. Почта Банк запустил викторину о пенсиях, принять участие в которой могут не только пенсионеры. Блеснуть эрудицией приглашают всех, вне зависимости от возраста. Главное условие участия в игре - быть клиентом Почта Банка. Победителей ждут самые разнообразные подарки — от термосов и мультиварок до смартфонов и телевизоров.

Чтобы принять участие в игре, нужно зайти на сайт викторины и пройти авторизацию через одну из социальных сетей - ВКонтакте, Одноклассники или Facebook. Попытать счастья можно не больше трех раз в неделю. В каждом раунде игроку предстоит ответить на 10 вопросов, за каждый из которых начисляются баллы. Следить за их количеством можно на сайте в личном кабинете. Здесь же можно отслеживать рейтинг участников и свое место в нем (оно зависит от количества набранных баллов).

Викторина продлится месяц, по результатам каждой недели 12 призеров в зависимости от суммы набранных баллов получат ценные подарки: термосы, чайники и мультиварки. Участники, занявшие по итогам всей игры три первых места, станут обладателями колонки «Алиса» с умным пультом и умной розеткой, смартфона Samsung и телевизора Samsung.

- Игра рассчитана на широкую аудиторию: вопросы викторины – познавательные и порой забавные - будут интересны как людям старшего возраста, так и молодежи, - рассказала PR-директор АО «Почта Банк» Ольга Очеретина. - Отвечая на вопросы викторины, вы сможете не только проверить свои знания по пенсионной теме и узнать много любопытных фактов, но и познакомиться ближе с банком и его возможностями пенсионного обслуживания.

На сайте викторины также собраны все предложения и преимущества банка для пенсионеров. А если кто-то по ходу игры решил перевести свою пенсию в Почта Банк, это можно сделать очень быстро в ближайшем клиентском центре банка или на почте.