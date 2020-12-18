Татьяна Навка: «Чтобы я сказала Путину, оказавшись перед ним? Спасибо за мужа!»

Татьяна Навка. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Татьяна Навка - о родной Украине, о разочаровании в Америке, о симпатиях к Зеленскому, о стоимости своего шоу, и о самом идеальном муже - в эксклюзивном интервью Тине Канделаки на Радио "Комсомольская правда".

«Гимн можно петь и у себя в голове. Но с золотой медалью»

- Таня, спасибо, что нашла время и эту пятницу проводишь с нами. Никогда не могла подумать, что мы доживем до того дня, когда вопрос здоровья станет самым актуальным. Как себя чувствуешь? Вы переболели, насколько я знаю.

- Мы переболели уже больше полугода назад, еще в мае месяцы, можно сказать, одними из первых. Слава богу, антитела есть. Кстати, хотела отметить, что антитела за последний месяц выросли. Если два месяца назад у меня было где-то 4,2, то месяц спустя было 5,2. Так что они растут, видимо, соприкасаясь с вирусом.

- Мы с тобой – два примера. Ты переболела, я вакцинировалась. Как ты считаешь, как быстро все это закончится?

- Хотелось бы сказать, что он уже закончится в этом году. Но я не бог и не врач. Мне кажется, что до лета коронавирус еще будет жить с нами, пока вся страна не вакцинируется. Я, например, вакцинировала свою маму, и сейчас я спокойна за нее.

- Пандемия полностью изменила структура спорта в мире. Какой самый страшный кошмар из того, что мы сейчас видим со спортом?

- Их много, этих кошмаров. Я даже не представляю, через что сейчас проходят все ребята. Во-первых, это страх, что ты не выступишь на Олимпийских играх. Они понимают, что это их единственный шанс завоевать медаль. А медаль это то, к чему ты идешь всю жизнь! Но Олимпиаду перенесли или отменили. Через два-три года года будет совершенно другая история: новые соперники подрастут. Поэтому любая отмена Олимпиады и даже перенос - это действительно большая трагедия для спортсменов. Да, в мире творится какой-то кошмар. Я счастлива и рада, что в нашей стране люди все-таки продолжают соревноваться, какие-то кинотеатры работают, театры работают. Понятно, что мы приняли определенные меры – всего 25 процентов зрителей может, но есть возможность у людей жить нормальной, полноценной жизнью. А вот в Америке… Я обалдела. Мне прислали видео, когда фигуристка на чемпионате Америки каталась в маске. Это какое-то безумие просто. Мир сошел с ума.

- Вчера нас опять лишили флага и гимна на две Олимпиады. Что ты посоветуешь спортсменам – нейтральный флаг, ехать, не ехать? Ты бы сама поехала на Олимпиаду под белым флагом?

- Я знаю, что Международный спортивный арбитраж требовал намного более жесткого наказания. Но естественно, это все равно печально и очень приятно. Я вспоминаю себя в детстве. У меня всегда была мечта – золотая медаль на Олимпиаде! Я всегда видела перед глазами этот кадр, где Ирина Роднина стоит на фоне советского тогда флага, и у нее по щеке течет слеза, и вся страна с ней плачет. У меня случилась абсолютно такая же история. Есть кадры, где я стою на пьедестале, на моем фоне флаг России… Я горжусь этим кадром, потому что моя мечта воплотилась! Теперь, к сожалению, не российский флаг на фоне. Будет у нас олимпийский флаг. Это тоже хорошо, и можно точно так же стоять, петь у себя в голове или губами гимн, плакать. Но с золотой медалью. Потому что все равно олимпийская медаль никуда не денется. Вся наша страна, естественно, будет болеть. Флаги не разрешили, но кричать «Россия» разрешили?

- Это нам кто может запретить?

- Насколько я помню, в Пхеньяне даже «Россия» запрещали кричать, даже слово произносить.

Татьяна Навка и Роман Костомаров с золотыми олимпийскими медалями, Турин, 2006 год. Фото: EAST NEWS

«Шоу стоит несколько миллионов долларов. Но если придут все 25 процентов зрителей, оно окупится»

- В этом году тяжелая ситуация. Видеоплатформы растут, потому что люди, сидя дома, смотрят контент в онлайне. А вот шоу испытывают затруднения, потому что весь офлайн корректируется, закрывается, сокращается. У тебя только развернулась деятельность с твоими шоу – «Руслан и Людмила», «Спящая красавица». Они все-таки состоятся? Ты не боишься? Вот Баста просто попал. На нем весь негатив сошелся.

- Видимо, у него не все предусмотрели организаторы. Мы знаем, что люди побежали на танцполе, все танцевали рядом друг с другом, из-за этого все это и произошло. В нашей истории никто не побежит на лед, мы этого никогда не допустим. Конечно, будем соблюдать все меры предосторожности – и маски, и санитайзеры. И Роспотребнадзор будет следить - сидеть там и контролировать.

Петр Чернышев и Татьяна Навка во время ледового шоу "Руслан и Людмила". Фото: Артем КИЛЬКИН

- Но людей вдвое меньше должно быть?

- Почему мы вообще на это решились? Потому что мы проводим шоу в «Мегаспорте». Нам повезло, что там огромный зал – на 13 тысяч. Мы надеемся, что все 25 процентов придут. И, таким образом, мы сможем окупить все свои затраты.

- Но у тебя же все очень красивое, дорогое – костюмы, люди, гонорары.

- Да, у нас катаются олимпийские чемпионы, чемпионы мира. Большой коллектив, порядка 40 ребят. Конечно, это огромные затраты.

- Наверное, такое шоу - это несколько десятков миллионов рублей.

- Даже не несколько десятков. Когда это премьера, абсолютно новый проект, то это…

- Несколько миллионов долларов?

- Да. Я планировала делать новую сказку в этом году, но это огромные затраты, и они себя не оправдывают. Я надеюсь, к следующему году все восстановится, придет в нормальное русло. А в этом году мы очень боялись, что произойдет, как в марте, нас всех закроют. Но, слава богу, этого не произошло. Поэтому, дорогие слушатели, зрители, читатели, любители фигурного катания, приходите к нам, мы делаем наши сказки, они не закроются, мы подарим вам сказку в Новый год. Все мечты сбываются. И я рада, что мы можем и детям, и семьям, и туристам, и москвичам сделать этот праздник.

- Здесь спорная история. Потому что, с одной стороны, говорят о самоизоляции, с другой стороны, должен выработаться некий коллективный иммунитет. И ты абсолютно права, здесь непонятно, то ли дома сидеть, то ли ходить, потому что иммунитет должен вырабатываться. Ты сама как планируешь провести новогодние праздники?

- В праздники я буду работать. 31-го числа я буду работать.

Фигуристы Татьяна Навка и Петр Чернышев во время показа ледового мюзикла "Спящая красавица", декабрь 2019 г. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Как тебе дома разрешают это делать?

- Нормально. Мой муж гордится мной. Он сидит, ест оливье, а я работаю.

- Ты шутишь? Реально Дмитрий Сергеевич сидит дома и смотрит, как ты катаешься?

- Единственный день у нас выходной – это 1 января. И 31-го, и 2-го января мы всегда работаем.

- И он, и ты?

- У него когда как получается. Он работает либо дистанционно, либо как, но я всегда работаю. У него иногда 2-го 3-его получается отдохнуть. Это, наверное, единственное время в году, когда он может два-три дня себе позволить не идти утром рано на работу, потому что это государственные праздники. Почему мы заболели коронавирусом? Потому что в пандемию мой муж работал, из-за чего мы и получили это все еще в мае.

«Мы смотрели «Слугу народа» Мне импонирует Зеленский»

- Ты родилась и провела детство на Украине, объективно ты из Днепропетровска. Ты понимаешь как бы Украину изнутри. Например, когда там какие-то вещи происходят, ты дома говоришь: «Эх, надо было по-другому»? Ты следишь активно за тем, что происходит на той же территории Украины? И знаешь ли ты Зеленского?

- Нет, Зеленского лично я не знаю. Но как человек он мне в принципе импонирует, он достаточно обаятельный. Наверное, это и послужило тем, что его народ полюбил еще задолго до того, и выбрали его.

- Ты смотрела сериал «Слуга народа»?

- Конечно. Мне безумно понравилось.

- А вы вдвоем смотрели?

- А как же. Конечно.

- То есть Дмитрий Сергеевич следит за всеми новинками?

- Ну, не за всеми. Но именно этот сериал, так получилось, потому что его все рекламировали: «Вы смотрели? Вы смотрели?» И тем более, когда он начал баллотироваться. Мы, по-моему, посмотрели до этого… А Украина. Я родилась на Украине, очень переживаю за всю эту историю, потому что у меня там все родственники, кроме ближайших. Подруги, тети, дяди, сестры двоюродные. Моя мама даже не может поехать на кладбище, на могилы своих родителей.

- Из-за санкций?

- Потому что это опасно. Непонятно, во что это все выльется при пересечении границы.

На премьере фильма "Крымский мост: Сделано с любовью", 2018 г. Фото: Борис КУДРЯВОВ

- То есть из-за Дмитрия Сергеевича вас могут остановить?

- Скорее всего, да. Могут быть провокации. Плюс мы очень любим Крым, ездим туда периодически, я там даже в прошлом году выступала. Непонятно, как все это обернется, и что может произойти. Я ужасно переживаю. Мои подруги, мои сестры, родственники к нам периодически приезжали до пандемии, мы поддерживаем связь. Единственное, что невозможно приехать туда.

- Как ты думаешь, Зеленский - хороший президент?

- Я знаю, что Владимир Владимирович очень хороший президент, а Зеленский – я не знаю. Я не интересуюсь политикой Зеленского. Из того, что говорят мои подруги, родственники, что он сейчас теряет рейтинги…

- А твои за него голосовали, естественно?

- Да, конечно, все за него.

«Я благодарна Америке. Но она деградировала»

- Ты еще 15 лет прожила в Америке. За Америкой следишь, что там происходит?

- Естественно. Сейчас весь мир следит за этой Америкой несчастной. Я безумно благодарна Америке. Потому что в тяжелые 90-е огромное количество спортсменов, тренеров, тем более фигуристов уехало в Америку. Конечно, нам там предоставляли потрясающие условия. Когда в 92-м году наш тренер уезжала, заключив контракт с американской школой, она вывезла с собой самых талантливых. Нас кормили, поили первые полгода. Предоставили нам такие условия, которых я никогда не могла представить, и лед бесплатно давали. И очень много олимпийских чемпионов, которые представляли Россию, вышли из Америки, в том числе и я тоже. После этого я вернулась в Россию, слава богу, здесь нам предложили хорошие контракты, «Ледниковые периоды», эти шоу всевозможные.

- А потом?

- Я долго не была в Америке, и спустя десять лет приехала. Муж тогда поехал в командировку на пару дней, и я воспользовалась ситуацией. И чему я удивилась? Настолько Россия выросла за эти 15 лет - я же много езжу по стране: Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Владивосток... Я вижу, как все города начинают как-то цвести, преображаться, появляются рестораны, дороги, дворцы спорта потрясающие, какие были раньше только в Америке, а у нас их вообще не было. И, попав в Америку, я была шокирована. Потому что она в какой-то степени даже деградировала. Грязные улицы… Я говорю сейчас больше про Нью-Йорк и Нью-Джерси, где я была.

- Какой это был год?

- 2016-й год. Как раз Трамп тогда только выиграл. Я очень порадовалась за нашу страну. Многие говорят: мы живем в прогнившей стране, у нас ничего не улучшается. Я с этим категорически не согласна. Потому что я вижу своими глазами. Конечно, всегда хочется лучше. Но я считаю, что все равно есть, к чему стремиться. Но Россия идет вперед, не обратно.

«Муж при знакомстве не знал, что я фигуристка. Думал просто рекламирую краску для волос»

- Немного про семью. Все вчера посмотрели на Дмитрия Сергеевича во время пресс-конференции. Он всегда говорит о политике, о начальнике, много лет мы его видим, как человека, олицетворяющего российскую власть. А какой он дома? Он фигурное катание раньше любил? Или он вынужден теперь смотреть фигурное катание, потому что у него выбора нет?

- Он даже не знал при нашем знакомстве, что я фигуристка.

Татьяна Навка в главной роли ледового шоу "Кармен", 2015 г. Фото: Евгения ГУСЕВА

- Я знаю. Это моя любимая история!

- И до сих пор не знаю, правда это или нет. Или оставляет тайной. Говорит, не знал я, думал, что ты девушка с обложки или из телевизора, которая рекламирует краску для волос. Вот так он со мной познакомился. Сейчас, конечно, он интересуется фигурным катанием, переживает, очень расстраивается, когда пускают молоденьких девочек в одиночном катании. 15-16-летние еще дети! Он все время говорит: как же так? Они же еще дети, маленькие! Зачем им так сложно прыгать? Это не женское фигурное катание, это детское.

Ну, в общем, смотрит, ходит на все мои спектакли, гордится мной. И меня поддерживает в сложные моменты. Успокаивает. А дома он прекрасный, любящий, очень семейный, очень такой… Самый лучший.

- Коротко и просто.

- Потрясающий отец.

- Театр, кино, сериалы?

- Мы любим все!

- Кулинарные курсы?

- Все, кроме кулинарных курсов. Мы любим театры, кино, катаемся на коньках, на лыжах. Очень любим баню. Он любит заниматься хозяйством, по дому что-то. Настоящий мужчина. Настоящий муж.

- Русский мужик такой классический.

- Абсолютно. Он может все, у него золотые руки. Он знает, что и где лежит. И все в доме нужно отремонтировать.

Татьяна Навка о супруге: "Настоящий мужчина. Настоящий муж". Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- Когда он успевает, я просто понять не могу!

- Я сама, честно, я вот настолько была удивлена, что он настолько хозяин. И прям самый лучший. Сейчас скажу, женщины все…

- А что?

- Не знаю, что. Скажут…

- Пусть завидуют, тебе не привыкать.

- Ну, ладно, пускай.

Дмитрий Песков и Татьяна Навка поженились летом 2015 года. Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Жены при такой загруженности мужа, как у Дмитрия Сергеевича, мечтают, что когда-то он закончит работать, может посвятить, наконец, время семье. Ты как-то так мыслишь? Или тебе важно, чтобы он все время был востребован? Что он будет работать до 80 лет?

- У меня очень много есть примеров мужчин, которые уходят со всех радаров, садятся с удочкой и, мне кажется, что это точно не наш случай. Или женщины, которые просто посидят в пледике и вяжут носочки. Это не наш случай однозначно. И у меня много таких примеров, как Тамара Николаевна Москвина, Игорь Борисович Москвин… К сожалению, недавно в 90 с лишним лет он умер, но до последнего был таким, что глаза горят. Или моя мама, которая все время к чему-то стремится, что-то строит, что-то переделывает.

«Я не знаю, как сказать мужу «дай денег»

- Все же ставят какую цель? Вот я выйду замуж и выдохну, потому что за ним, как за каменной стеной. Это ошибка?

- Однозначно. Хотя что самое главное в жизни? Это гармония. Есть такие женщины, которые не работают, но у них прекрасный дом, семья, они вкусно готовят, успевают все, знают, читают, развиваются.

- Ну, а мужу надо сказать: дай мне денег. Я не знаю, как это сказать!

- Да, я тоже.

- Когда ты решила, что важно иметь свои деньги?

- Мне кажется, всю жизнь.

- Ты не привыкла просить?

- Нет. Я с двенадцати лет сама зарабатывала. Это какое-то врожденное, наверное. Нам давали какие-то талоны, я их меняла на еду, приносила домой уже продукты, сыр, колбасу, какое-то масло.. И я гордость от этого испытывала. С первых денег, которые я заработала на соревнованиях где-то в Японии, я привезла первый DVD. И весь дом наш приходил смотреть, мама все говорила: это моя дочка вот! Мне тогда было, наверное, лет семнадцать.

- Самый классный гонорар? Самый большой? Та планка, ниже которой падать не хочется.

- Я сейчас скажу не про самый большой гонорар, а про самый первый крупный, когда я поехала в Америку. Мне было 16 лет. И мы там совершенно удивительным образом заняли первое место, обыграв чуть ли не бронзовых призеров чемпионата мира. Тогда я выиграла свою первую Олимпиаду. И нам дали в монетах золотых. У меня получилось пять тысяч долларов! В 16 лет! В 91-м году!

- Вот ты крутая! Ты правила миром в этом году!

- И я эти монеты хранила лет пятнадцать, но потом я их поменяла на деньги. Но это такая память! Я их прятала, снимала какую-то квартиру, вернее, комнату у какой-то хозяйки. Их прятала, все боялась…

«Дочь меня переплюнет в танцах»

- Международная федерация собирается поднять возраст спортсменок на Олимпиаде с 15 до 17 лет. Считаешь ли ты это справедливым?

- Мне кажется, может, есть какая-то толика правды в этом решении. Я уже ранее говорила, например, как просто ничего не понимающий в фигурном катании мужчина – мой муж – все время возмущается: куда ее? Она еще ребенок! Маленькая девочка! Это не женское фигурное катание, которое мы все привыкли смотреть!

- Но это же страшно, опасно.

- Это очень опасно! Когда эти малюськи сейчас прыгают эти сумасшедшие четверные, это колоссальная нагрузка на эти позвоночники, эти косточки еще не установившиеся. Связки. Это только-только начинается сейчас, эти девочки. Они еще не рожали, они даже не перешли возраст 20 лет. Я с ужасом думаю, что их ждет, когда им будет сорок.

- Но твоя-то все равно катается.

- Я надеюсь, что она не будет прыгать эти сумасшедшие четверные прыжки. Есть танцы на льду.

- Ты не хочешь, чтобы она была олимпийской чемпионкой?

- Вот сейчас, представляешь? Я очень хочу, чтобы она стала олимпийской чемпионкой. Конечно, как пойдет. Но я, честно говоря, не верю, что она будет прыгать. Надеюсь, она этого не услышит. Она амбициозная, но она достаточно крупной будет. Она очень грациозная, артистичная. Она будет потрясающей танцоршей в фигурном катании. Думаю, что она еще меня переплюнет.

- Но вот спорт высших достижений ты бы не хотела?

- Еще полгода назад я ее всячески подбивала уйти: давай в балет или куда. Но она в прошлом году выступала у нас на шоу первый раз. И ее так это завлекло! И ее прямо туда несет! Она звезда! Цветы когда несут, она сразу выходит вперед, думая: это же мне? Ой, мама, мне цветы несут! Говорю, конечно, тебе. Вот она настолько живет в этом! Она актриса.

- Она понимает, что за это должны дать денег? Это зарплата какая-то?

- Ну, как-то ей кто-то сказал, бабушка пошутила: внученька, знаешь, что тебе за это деньги… Она спрашивает: мама, а где мои деньги?

- Но мне Яна говорила, мы позавчера с ней разговаривали, что Саша просто зарабатывает больше, чем…

- Но я не могу угнаться за Яной, у нее потрясающие продюсерские способности. Она просто гениальная в этом. Из фантиков может сделать реально деньги, в чем, действительно, она молодец. У меня нет таких способностей. Ну, у каждого свои.

- Кого ты еще планируешь приглашать в свое следующее шоу? Были ли кто-то, кто отказался от предложения танцевать у тебя в шоу?

- Нет, таких не было. Только один мужчина мне отказал – это Роман Костомаров.

- Это что-то личное, я понимаю.

- Это да, видимо, личное. После того, как я стала продюсером и стала свои шоу делать, он решил остаться в команде у Ильи, хотя я никого не то, что забирала. Это было всего две-три недели, покатался и иди обратно Думаю, это было больше Ильи...

- Блиц. Быстро очень. Одиночка, танцы или пара?

- Я? Только танцы.

- Олимпийская медаль или успех в бизнесе?

- Медаль – это и есть успех в бизнесе.

- Загитова или Медведева?

- Вау! И ту, и другую.

- Ягудин или Плющенко?

- Плющенко.

- Что бы ты сказала Владимиру Путину, оказавшись перед ним?

- Спасибо за мужа.