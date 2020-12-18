Коронавирус у знаменитостей, последние новости на 18 декабря: Сергей Маковецкий лечится, а Милану Тюльпанову выписали из больницы

Актер Сергей Маковецкий. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сегодня, 18 декабря несколько звезд сообщили о том, что их состояние улучшилось, но есть и печальные новости.

Лечатся в больнице

27-летняя Милана Тюльпанова сегодня похвасталась результатом анализа, в котором обозначен вполне приличный уровень антител. Телеведущую выписали из больницы, где она проходила лечение от коронавируса. Экс-жена Александра Кержакова была госпитализирована с температурой, давлением, лопнувшими капиллярами в глазах. Милана жаловалась на бессонницу. Врачи помогли женщине, и она уже сегодня активно занимается бытовыми проблемами.

Лечатся дома

43-летний Ираклий Пирцхалава продолжает лечение от COVID-19. Сегодня впервые вышел на связь: «Небольшой очерк о себе за 10 дней. Приехав из Грузии в Россию, я слег с ковидом. Цель приезда была – участие в шоу «Золотой граммофон». Музыкант сейчас живет в Батуми, но ради выступления отправился в путь. По прибытии в Москву поднялась температура, перед участием в шоу все должны быть сдать тест, который показал наличие вируса. Естественно, что шоу Ираклий не посетил. Музыкант лечится, но до повторные анализы на следующей неделе.

62-летний Сергей Маковецкий на этих выходных сдает тест на коронавирус, и надеется, что его результаты позволят вскоре вернуться на театральную сцену. Народный артист чувствует себя нормально – легкие симптомы ОРВИ и потеряю обоняния он заметил еще 12 дней назад. Отправился в больницу, где сдал тест, а потом получил рекомендации врачей.

Утраты

92-летний Александр Массарский умер из-за осложнений после коронавирусной инфекции. Александр Самойлович - основоположников отечественной школы каскадеров, снимался в фильмах «Белое солнце пустыни», «Человек-амфибия» и многих других. Коронавирус у него был диагностирован на прошлой неделе, еще два дня назад был на связи в социальных сетях.