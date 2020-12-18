Бессменный ведущий «В мире животных» Николай Дроздов: «Если бы про меня написали, что бросил жену и ушел к другой, — это было бы позорище!»

Телеведущий Николай Дроздов на презентации книги, осень 2019 г. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Пожалуй, самый чистый, трогательный и добрый телеведущий России с безупречной репутацией и неподражаемым голосом Николай Дроздов поговорил с ютуб-блогером Ириной Шихман обо всем, что может быть важно в этой жизни. Выборка самых интересных цитат — в обзоре «КП».

О любви, шоу-бизнесе и ключике

«Как дожить до золотой свадьбы? Я люблю свою жену и мне даже для этого не надо никаких пояснений. Даже не хочу, чтобы она меня звездой называла. Потому что у звезд это [отношения и семья] часть имиджа. Не то, что «сколько она прожила с ним», а наоборот: эту поменял на эту, этот у меня такой, а этот — такой. Стоит ей поменять мужа, как сразу же появляется в глянцевых журналах. Если бы про меня написали, что бросил жену и ушел к другой, — это было бы позорище! А перед этим мне бы пришлось сделать то, что мне кажется пошлым, негодным, неподобным и омерзительным. Любовь — это когда люди друг к другу подбирают ключик. Вставил, повернул, двери открываются. А из-за того, что люди становятся более развитыми, образованными, духовными, этот ключик становится все более сложным. Как часто я говорю жене, что люблю ее? Каждый день!»

Николай Дроздов с тигром на съемках программы "В мире животных", 2006 г. Фото ИТАР-ТАСС/ Эмиль Матвеев

О боге

«Вот сейчас скажете, что ученый — и в Бога верит. А вспомним выдающегося ученого Ивана Павлова — нобелевского лауреата в области физиологии, сына священника, который молился в церкви. У него отец — священник, а у меня — дед. И это в сердце, а не в голове. В голове — знания. Разные вещи. Это наши семейные традиции. Я не вправе отказаться. Никогда не смешивайте веру и знания. Я не хочу обижать предков, которые служили в церкви»

О ТВ

«Я вообще не смотрел телевизор. Считал, что это для бабушек, для дедушек. Зачем это взрослому человеку, у которых много интересных дел? «В мире животных» никогда не смотрел. Мне было интересно делать ее как продолжение педагогической работы в университете. Рассказывать о том, об этом — и дети, может, смотрят, и бабушки. Первый раз на Шаболовку я пришел как на очередное выступление. Спросил, куда смотреть. Не было ни шока, ни стеснительности.

О преемнике

«Не удалось воспитать преемника за 10 лет. Когда ушел Сенкевич и закрыли его передачу «Клуб кинопутешественников», я подумал: «Сейчас со мной что случится — и все, программы не станет». И с 2011 года начал об этом думать. Телевидение не обязано ценить передачу за то, что ее кто-то там ведет. А у нас в программе семья Лапиных работает. И когда их сыну Алексею стало лет 5-7, они стали брать его на съемки. Он мне задавал вопросы, потом я ему стал задавать вопросы. Это [подготовка преемника в программе «В мире животных»] произошло автоматически. Он стал отвечать. Появилась детская страничка. Так он становился юным корреспондентом передачи. Последние полтора года мы вместе открываем и закрываем программу. Меня это очень радовало»

Алексей Лапин.

О смерти

«Кумир, легенда — говорят про меня. Так обычно упоминают тех, кто ушел. В ответ на определение «легенда» говорю: «Подождите, я еще жив». О смерти вообще не надо думать. Маловеры боятся этого. Просто знаю, что она придет тогда, когда прописана. Почему я в этом уверен? Тщательно изучал наследие Нострадамуса. Как-то к нему пришел друг и говорит: «Завтра к вам зайду на чай». А Нострадамус отвечает: «Завтра меня не будет». Распрощались. Утром он ушел из жизни. А потом заглянули в календарь [предсказаний] и там в эту дату написано: «Здесь приходит смерть». Ни за что бы не хотел бы быть ясновидцем. Знаете, как грустно жить с таким хомутом? У нас с другом есть такое выражение: «Прошел еще один потрясающий день». Что бы ни было, мы вечером созваниваемся с ним и говорим это друг другу. Сегодня я так же скажу. Вечерком»