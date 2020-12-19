«Тут можно сидя!» Дмитрий Нагиев высмеял «смелого» Сергея Шнурова в прямом эфире «Голоса»

Фото: Максим Ли

Девятый сезон «Голоса» приближается к концу. Осталось буквально пару шагов. Однако в четвертьфинале конкурса, прошедшем 18 декабря в прямом эфире Первого канала, в воздухе висела только одна интрига — как же будут смотреть друг на друга Баста и Сергей Шнуров, которые совсем недавно разругались в пух и прах на весь инстаграм и даже перешли на личности?

Четвертьфинал начался с выступления команды Валерия Сюткина. Наставник составил такую тройку: Фантине Притула, Олег Аккуратов и Сурен Платонов.

— Самый смелый из нас — может, со спичем или острым вопросом? — подвел зрителей к комментарию Сергея ведущий.

— То ли выпавший снежок, то ли приближающийся Новый год растопил мое сердце, — сразу признался Шнуров, но по поводу Басты ничего не сказал. — И мне все понравилось!

— Тут можно сидя, присаживайтесь! — подколол Нагиев наставника, участвовавшего в прямой линии с президентом России 17 декабря и задавшего вопрос стоя по струнке.

— Когда пел Олег, у меня ёкнуло в том месте, где должна быть душа, — продолжил Сергей. — Я почувствовал, что не так безнадежен, как казался вам на протяжении всего года. А еще Давеча тут был матч «Зенит» - «Спартак». Это было так прекрасно: 3-1. Сурен вышел в голубом костюме и вернул меня в эту атмосферу. Спасибо!

Фото: Максим Ли

По результатам зрительского голосования и тренерского выбора в полуфинал вышли Олег Аккуратов и Сурен Платонов.

В сборной Полины Гагариной за выход в следующий этап соревновались Кирилл Суслов, Надежда Самкова и Яна Габбасова. И за бортом осталась в этот раз Надежда.

Старт выступлений своей команды Сергей Шнуров провозгласил победным криком, вскочив на красное кресло. В его тройке пели Дмитрий Венгеров, Жан Милимеров и Мария Русакова.

После трех ярких номеров Валерий Сюткин похвалил наставника за то, что тот сумел сберечь талант артистов и высветить их лучшие качества.

— Да. Хорошо, что Сергей не испортил Митю! — подчеркнул Нагиев.

— Мне все очень понравилось! — не стал мстить Шнурову рэпер и отыгрываться на его подопечных. - Слезы, сердце билось и разбилось. Просто праздник. Все люди качались. Просто вечер мечты сегодня.

Лидер «Ленинграда» пропустил в полуфинал Марию Русакову и Жана Милимерова, а зрители решили, что там должен быть Дмитрий Венгеров. Такое несовпадение мнений случилось в «Голосе» впервые. После суммирования голосов наставника и публики в проекте остались Мария Русакова и Дмитрий Венгеров.

Последней на сцену вышла команда Басты: Елизавета Пурис, Василий Пасечник и Юрий Гордиенко. Помимо выступлений было интересно, как Сергей Шнуров — еще совсем недавно лютый враг рэпера — оценит труд коллеги. Вдруг даст залп, как «Аврора», и докажет всем, что конфликт не был постановкой ради хайпа? Но питерский хулиган был возмутительно...милым.

— Критическая моя сторона ушла! — внезапно констатировал Шнуров. — Может быть, время позднее. Хочется сказать Василию Михайловичу. Как меня научил меня президент на вчерашней встрече, надо вместо матных слов употреблять слово «редиска» (как это делали в комедии «Джентльмены удачи»). Так вот. Это было просто...редиска. Василий (Пасечнику), было без кривляний. Вы прожили этот номер и спасибо, что обошлось без шпагата! Остальные тоже большие молодцы.

После того, как Баста распределил свои голоса, к которым прибавили результат зрительского голосования, в полуфинал вышли Василий Пасечник и Елизавета Пурис. Юрий Гордиенко летит в Питер.

Полуфинал шоу «Голос» пройдет в прямом эфире 25 декабря, в 21.30. А вот финал — уже в новом году.