Последние новости о ситуации в Нагорном Карабахе на 19 декабря 2020 Фото: REUTERS

МИР В КАРАБАХЕ СТАНОВИТСЯ ПРОЧНЕЕ

"Поэтому те, кто пытается сейчас использовать ситуацию в своих политических целях и атаковать Пашиняна, они должны понимать - это не его армия. Он не успел бы создать ее и практически - да, может быть он не сделал того, что нужно было сделать, но 20 лет эту армию создавали Кочарян и Саргсян, и мы разгромили их армию", - заявил на заседании Совета глав Содружества Независимых Государств президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Он также отметил, что о военном конфликте в Карабахе следует говорить только в прошедшем времени, так как режим прекращения огня сохраняется, и "с каждым днем становится все прочнее".

Ильхам Алиев также принял в Баку директора Федеральной службы безопасности России Александра Бортникова.

"На встрече были обсуждены нынешняя ситуация в регионе, урегулирование конфликта, исполнение положений трехстороннего Заявления, отмечена стабильность обстановки. В ходе беседы состоялось обсуждение вопросов сотрудничества между Азербайджаном и Россией в области безопасности. Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия главы Российского государства, просил передать и его приветствия Президенту России", - говорится в заявлении на сайте правительства Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев также подписал распоряжения о награждении 7184 своих военнослужащих орденами и медалями.

В ЕРЕВАНЕ НАЧАЛОСЬ ФАКЕЛЬНОЕ ШЕСТВИЕ

Пока министр обороны Армении Вагоршак Арутюнян инспектировал юго-восточную границу с проверкой боевого дежурства соединений, в Ереване началось факельное шествие.

"Шествие, организованное оппозицией в память о погибших в Карабахской войне, началось с площади Гарегина Нжде (названа в честь армянского националиста, который обучал диверсантов в фашистской Германии). Тысячи сторонников оппозиции собрались на площади с факелами, горящими свечами и лампадами. Возглавили шествие представители духовенства. Они несли кресты и флаги Армении и Карабаха", - сообщаю ереванские СМИ.

Армянская оппозиция заявила, что факельное шествие в память погибших во время второй Карабахской войны будет проходить три ночи. А во вторник армянская оппозиция намерена выйти с факелами уже на площадь Республики.

ПОГИБ РОССИЙСКИЙ МИРОТВОРЕЦ

"При проведении разминирования участка дороги в районе населенного пункта Шуша произошел подрыв взрывного устройства. В результате военный получил тяжелое ранение. Ему оперативно оказали медицинскую помощь, однако при транспортировке в госпиталь он скончался от полученных травм", - в Минобороны России подтвердили гибель российского офицера группы разминирования Международного противоминного центра.

В ведомстве отметили, что "семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь и поддержка".

Напомним, какой ценой достигается мир в этом регионе: инженерными российскими подразделениями в Нагорном Карабахе разминировано более 150 га местности, около 32 км дорог, обнаружено и обезврежено 4760 взрывоопасных предметов.

"Из докладов российских военных с 23 наблюдательных постов известно, что режим прекращения огня в Карабахе соблюдается по всей линии соприкосновения. Такой вывод в штабе миротворцев сделали на основе круглосуточного мониторинга обстановки в зонах ответственности наших "голубых касок", - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По сообщением миротворцев, только за последние сутки из Армении в Нагорный Карабах приехали еще 457 человек. А всего за время проведения миротворческой операции в сопровождении российских солдат и офицеров в регион вернулись более 41 тысячи местных жителей.