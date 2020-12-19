Соседи Трампа протестуют против его возвращения во Флориду

Жители Палм-Бич хотят добиться запрета на проживание президента по соседству Фото: REUTERS

Ближайшие соседи частного клуба Мар-а-Лаго, расположенного в городе Палм-Бич (Флорида) и принадлежащего президенту США Дональду Трампу, пытаются добиться признания мэрией того факта, что Трамп потерял право на проживание в своей собственной недвижимости.

Еще в начале 1990-х Трамп изменил статус Мар-а-Лаго частной резиденции на частный клуб. Согласно подписанному в то время документу, члены клуба не могут находиться в апартаментах более 21 дня в году и не имеют права жить там дольше семи дней подряд. Это же правило распространяется и на самого Трампа, и именно им пытаются воспользоваться его соседи, чтобы добиться от мэрии запрета на постоянное проживание 45-го президента США.

В свое время Трамп вызвал неудовольствие окрестных жителей игнорированием местных требований (в частности, установил рядом с клубом огромный флагшток, нарушив правило об ограничении высоты строений), а позже, став президентом, утомил горожан пробками, которые возникали на улицах при его приездах.

Согласно условиям сделки с городом, Трамп обязался не использовать Мар-а-Лаго для иных целей, кроме частного клуба. Эта ситуация может создать уникальный прецедент, когда экс-президенту США придется доказывать право на проживание.

Если вопрос будет решен в пользу жителей Палм-Бич, Секретной службе США придется срочно подыскивать подходящее жилье уходящему президенту.