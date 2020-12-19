В США офицера разжаловали за покупку игровой консоли

Летчик Космических сил опоздал на тренировку, потому что искал в магазинах PlayStation 5 Фото: Shutterstock

В соцсетях обсуждают снимок выговора, который получил один из офицеров Космических войск США за опоздание. И было бы это событие ничем не примечательным, если не причина получасовой задержки: офицер опоздал на спортивную тренировку потому, что искал новую игровую консоль PlayStation 5.

В ответ на упрек начальства он заявил: «Живем один раз» и согласился на дисциплинарный выговор.

«Вы опоздали на работу и намекнули своему руководству, что покупка PlayStation для вас важнее дисциплинарных последствий. Ваши поступки свидетельствуют о вашем непрофессионализме, как офицера вооруженных сил», - говорится в документе, который появился в соцсетях.

После этого офицер был понижен в звании.

Пресс-секретарь подразделения космических сил Space Delta 8 авиабазы Шривер, располагающейся в Колорадо, Меган Дорро уклонилась от четких комментариев, заявив лишь, что в случае нарушения установленного порядка офицера в качестве наказания могут понизить в звании.

К слову, выговор был опубликован буквально через несколько дней после победы команды Космических сил США в игровом компьютерном турнире среди американских и британских военных «Call of Duty».