Строительство завода Tesla под Берлином приостановлено из-за ящериц и змей

Экоактивисты добились приостановки мегапроекта Илона Маска Фото: REUTERS

Компании Tesla предписано приостановить строительство первого за пределами Нового Света завода по производству электромобилей.

Суд Франкфурта-на-Одере вынес временный запрет на вырубку леса на стройплощадке в немецкой столице. Иск подали экоактивисты, заявившие, что строительство погубит популяцию местных ящериц и змей.

Компании Tesla предписано приостановить строительство первого за пределами Нового Света завода по производству электромобилей. Фото: REUTERS

Запрет на расчистку 83 га леса будет длиться до конца рассмотрения дела.

Защитники прав животных привели убедительные, по мнению суда, доказательства того, что исчезновение лесного массива приведет к уничтожению мест обитания охраняемых представителей фауны – змей-медянок и ящериц обыкновенных. При этом истцы не стали брать в расчет, что под вырубку была выделена делянка с хвойным лесом низкого качества, а массовый выпуск электромобилей Tesla послужит своеобразной долгосрочной инвестицией в защиту окружающей среды без двигателей внутреннего сгорания.

В январе этого года генеральный директор Tesla Илон Маск заявлял, что завод в ФРГ будет спроектирован с учетом всех требований по защите флоры и фауны. Кроме того, он обязался, что его компания высадит три дерева взамен каждого срубленного под Берлином, а также переселит или отпугнет животных, обитающих в районе будущего завода.

Запрет на расчистку 83 га леса будет длиться до конца рассмотрения дела. Фото: REUTERS

В Tesla надеются, что строительство будет завершено, как и было запланировано – в 2021 году. Завод будет выпускать порядка 500 тыс. электромобилей в год и обеспечит немцам 12 тыс. рабочих мест.