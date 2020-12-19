Новогодние убранства звезд: Гагарина нарядила "елку невесты", а Билан похвастался громадиной за полмиллиона

Новогодняя красавица пятиметровой высоты стоит не меньше 500 тысяч рублей. Фото: www.instagram.com/bilanofficial/

2020, давай до свиданья: российский шоу-бизнес спешит распрощаться с годом, полным бед и потерь. Кто-то, как например, Анастасия Волочкова, наряжает елку еще в октябре, другие руководствуются правилом "Как Новый год встретишь - так его и проведешь" и нарочито дорого-богато украшают свои особняки. Традиции купить дерево на елочном базаре и своими руками повесить игрушки у большинства знаменитостей нет: за них этим занимаются специально обученные люди.

АННА СЕМЕНОВИЧ: от 20 тысяч рублей

Как выяснилось, экс-"Блестящая" не любит подготовку к Новому году, поэтому неприятную обязанность доверила команде декораторов. Пока Семенович была в отъезде, у нее дома появилась словно присыпанная инеем елка, украшенная золотыми и голубыми шарами. Команда оформителей также добавила праздника интерьерам зала и кухни, развесив на шторах гирлянды - не как обычно, у карниза, а сверху вниз по всей длине.

Цена вопроса:

Елки, как у Анны Семенович, можно взять в аренду: самое скромно украшенное и маленькое дерево высотой 180 см обойдется в 20 тысяч рублей на 3 месяца (цена на продажу уже 50 тысяч). А самая дорогая пушистая красавица в 2,4 метра, выполненная в стильной черно-бело-серебряной гамме, будет стоить соответственно 45 и 85 тысяч рублей.

Советы от декоратора:

Настало время креатива и дизайнерских елок. Сейчас в тренде необычные деревья - например, не зеленые, а черные. К такой красавице лучше всего подойдут украшения в виде черных матовых шаров и золотых игрушек и гирлянды. Другие сочетающиеся цвета в декоре деревьев: голубой и бронзовый, сиреневый и зеленый, синий и красный. Обязательно заполните пространство под елкой, оставлять его пустым или укрывать подставку белой простынкой больше не модно. Например, можно разложить в ящиках те же самые шары, положить на пол хвою, мягкие игрушки или установить светящие конструкции в виде оленей. Традиционную звезду на макушке можно заменить бутоном цветка.

ПОЛИНА ГАГАРИНА: от 45 тысяч

Несмотря на развод, певица и фотограф Дмитрий Исхаков не отказываются от привычных контактов: в этом году без пяти минут бывшие супруги обратились за новогодним настроением к одному и тому же декоратору. Елка Гагариной получилась очень нежной, словно букет невесты: вся в белом папоротнике и цветах пуансеттии (за схожесть листьев с лучиками звезды это растение еще называют "рождественской звездой"). Они, конечно, искусственные - сделаны из ткани. Завершили образ всевозможные милые вещицы под деревом: коробки для подарков, свечи, фонарики, игрушки и статуэтки.

Цена вопроса:

Стоимость такого декора на хозяйской елке 2,5 метра - от 45 тысяч рублей.

Советы от декоратора:

В этом году приветствуются пластиковые шары в пайетках, с блестками и в снегу. Используйте спокойные оттенки: белый, серебренный, золотой, бежевый, розовый, серый. Традиционно красно-бело-зеленую гамму лучше не использовать, но если в вашем интерьере присутствует красный и у вас много игрушек в такой гамме, то миксуйте её с золотым и бежевым. Выбирайте бархатные игрушки, добавьте растительные элементы - веточки, пуансеттии или сухоцветы. Под елкой разложите коробки, плед, шкуру и подушки.

СЕРГЕЙ ЛАЗАРЕВ: от 100 тысяч рублей

Певец заказал елку у декораторов, чтобы порадовать своих детей - шестилетнего Никиту и двухлетнюю Анечку. Как недавно признался артист, из-за пандемии его доходы сократились в 10 раз, а расходы, наоборот, выросли. Скорее всего, Лазареву, как и большинству звезд, новогодний декор достался бесплатно - за рекламу в Инстаграме. Тем более, что оформитель оказалась его давней поклонницей.

Новогодняя елочка Сергея Лазарева. Фото: www.instagram.com/kristina.ageeva.decor/

Цена вопроса:

Елку, как у певца, можно взять в аренду за 80 тысяч рублей, плюс доставка и монтаж - уже набегает около 100 тысяч. Покупка такой красавицы со всеми украшениями обойдется примерно в 150 тысяч.

Совет от декоратора:

Если вы, как и Сергей, хотите елку в серебристо-золотых тонах, нелишне будет добавить также бронзовый и черный цвета. Если "утопить" черные шары внутри дерева, цвет не будет привлекать внимания, зато создаст глянцевый темный фон. Важно помнить, что бронзовый - один из самых опасных цветов для декора, так как он теряется на зеленом фоне. Дополните его золотыми оттенками, миксуйте с черным или используйте бронзовые украшения с гирляндой в теплом цвете. Еще один тренд этого сезона - бархатные елочные игрушки: они смотрятся дорого и небанально.

ЛЕНА ПЕРМИНОВА: от 300 тысяч рублей

Модель и жена банкира Александра Лебедева устроила дома настоящую зимнюю сказку: целая команда декораторов украсила ее особняк в лучших традициях "Щелкунчика". Кстати, светская львица впервые обратилась за помощью к профи - раньше семья по старинке наряжала елку сама. Теперь зал украшает не только огромное сияющее дерево в красных шарах, звездах и рябиновых ветвях, но и фигурки Щелкунчиков у камина, и "покрывало" из веток с гирляндами на перилах лестницы.

Цена вопроса:

Покупка четырехметровой украшенной елки, как у Перминовой, обойдется в 450 тысяч рублей, в аренду до 20 января - 300 тысяч. Фигурки барабанщиков - от 1700 рублей за 20-сантиметровую игрушку до 38400 рублей за Щелкунчика высотой 1,3 метра. Декор интерьера - по индивидуальному заказу.

Советы от декоратора:

В этом году команда декораторов предлагает на выбор искусственные елки из нескольких коллекций. Самые популярные деревья - в красном цвете; посеребренные (словно заснеженные) с хрустальными украшениями; из розового или белого аспарагуса (травянистое растение). Кроме того, для любителей креатива есть необычные варианты: елки-конусы, скрученные из прутьев или составленные из искусственных яблок. Также в качестве новогоднего дерева можно использовать металлические конусы, заполненные декоративными цветами. В качестве дополнения к интерьеру - звезды и венки на подставках, корзины с орешками, мешки, подушки и рождественские носки.

ДИМА БИЛАН: от 500 тысяч

В этом году артист переехал в новый просторный дом, который обустраивал под себя несколько лет. И поскольку 2020-й выдался нелегким, Билан решил порадовать себя роскошным праздничным убранством, тем более это его первый Новый год на новом месте. Детскую мечту Димы - воссоздать декорации из культовой ленты "Один дома" исполняли 12 (!) декораторов, а на монтаж и украшение пятиметровой красавицы ушло более 10 часов. На елке Билана нет ни одного свободного сантиметра: все в шарах, леденцах, подарочных коробках, цветах и гирляндах. Специально для артиста у подножия громадины установили золотую фигурку Майкла Джексона и стильный ретро-микрофон.

Новогодняя елочка Димы Билана. Фото: www.instagram.com/bestdecorplace/

Цена вопроса:

Декораторы работают по индивидуальному заказу, приблизительная стоимость столь высокого и нарядного дерева - от 500 тысяч рублей.

Совет от декоратора:

Эта зима - сезон экспериментов. Классические торжественные елки вытесняют креативные решения: например, "голые" искусственные деревья без иголок и листвы. Украшать их ветви необязательно, в них уже встроены лампочки-гирлянды, а вот у основания нелишне добавить подушки и шары в пайетках. Еще один нескучный вариант для смельчаков - алые елки из искусственных ягод в вазе. Как правило, используется композиция из нескольких ягодных красавиц разной высоты. Если же вы решили остановить свой выбор на традиционной елке, добавьте красоты в деталях: украсьте дерево хрустальными цепочками, веточками искусственных растений, хвойной гирляндой и тп.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Россияне потратили на новогоднее настроение 6 тысяч рублей

Согласно свежему исследованию онлайн-сервиса "Яндекс.Маркет", жители страны в среднем потратили на украшение дома около 5,8 тысячи рублей. Выводы основаны на данных сервиса о заказах с 1 ноября по 15 декабря 2020 года. Для исследования эксперты использовали данные о средних чеках в категориях новогодних товаров и составили такой праздничный набор: искусственная ель, елочные игрушки и наконечник на елку, новогодний декор (гирлянды, наклейки и другие товары).