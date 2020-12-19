Обязательный переход на карты «Мир» для пенсионеров снова перенесли

Банк России снова перенес срок обязательного зачисления пенсий и прочих социальных выплат на карты национальной платежной системы «Мир» - до 1 июля 2021 года. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Банк России снова перенес срок обязательного зачисления пенсий и прочих социальных выплат на карты национальной платежной системы «Мир» - до 1 июля 2021 года. Об этом сообщается в информационном письме регулятора. Такое решение вызвано пандемией, точнее связанными с ней ограничениями.

- В нынешних условиях крайне важно, чтобы пожилые люди, находящиеся на самоизоляции, не беспокоились по поводу перевода пенсий на карты «Мир» и получения новых карт, и в первую очередь заботились о своем здоровье. Именно поэтому было принято решение о переносе срока. Пенсии по-прежнему будут начисляться на те карты, которые есть у пенсионеров, - сообщили kp.ru в пресс-службе Центробанка.

Там пояснили, что у банков есть все возможности, чтобы не прерывать обслуживание своих клиентов-пенсионеров. Во-первых, можно продлить срок действия нынешних карт. Технически это вполне возможно. Во-вторых, можно доставить пенсионеру новую карту на дом. Многие банки так уже делают.

Напомним, перевести всех пенсионеров на карты «Мир» в правительстве планировали до 1 июля 2020 года, но из-за пандемии и режима самоизоляции срок решили продлить до конца 2020 года. А теперь продлили еще на полгода. Это связано с тем, что до сих пор около 4% пенсионеров, получающих пенсии на карты, по тем или иным причинам до сих пор пользуются картами других платежных систем.

Как уточняют в Пенсионном фонде России, сейчас около 70% пенсионеров получают деньги на банковские карты. При этом обязаловки нет. Конкретный способ доставки пенсии определяет только сам пенсионер. Он может получать пенсию на почте, на дому, в кассе доставочной организации или на счет в банке (не на карту). Для этого нужно сообщить в ПФР реквизиты счета. А затем получать деньги либо в кассе, либо внутри своего же банка переводить деньги с одного счета на другой. Это можно сделать в личном кабинете на сайте банка или в мобильном приложении.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

А зачем это в принципе нужно?

Перевод всех, кто получает деньги из казны, на национальную платежную систему «Мир» - это требование федерального закона, подписанного президентом. На то есть несколько причин. Во-первых, государству важно развить собственную платежную систему. А для этого ее надо наполнить деньгами. Пенсии - очень большой источник. Расходы ПФР на выплаты пенсий и социальных пособий составляют почти 10 триллионов рублей в год.

Во-вторых, нельзя рисковать сбережениями самых слабо защищенных граждан. Международные платежные системы опасны тем, что они управляются на Западе. В случае ужесточения санкций (как это было в Иране) деньги могут быть заморожены на счетах. Такими картами нельзя будет расплатиться. А системой «Мир» управляет отечественная организация - Национальная система платежных карт. При ее использовании таких рисков нет.

СПРАВКА «КП»

С 1 июля 2018 года все бюджетники уже перешли на такую систему. Подавляющее большинство пенсионеров (96% из тех, что получают пенсию на карты) - тоже. Процесс перехода идет постепенно еще с 2017 года. При этом пенсионер может выбрать любой понравившийся ему банк и выпустить карту «Мир» именно там. Сейчас их выпускают более 150 банков, включая все крупные.

В нашей стране карту «Мир» принимают везде, ограничений нет. Все банковские терминалы еще несколько лет назад настроили на прием карт национальной платежной системы. За это предпринимателей даже отключали от банковского обслуживания, если те отказывались обновлять оборудование. Более того, по картам «Мир» действует много различных акций, которые позволяют сэкономить на повседневных тратах. Подробнее о них можно узнать на официальном сайте платежной системы - www.mironline.ru.