Пьяный охранник обстрелял дворников из пневматического пистолета

После того, как цепочку событий восстановят, решат вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Конфликт произошёл в Кропоткинском переулке - в трёх минутах ходьбы от станции метро «Парк культуры». Местный секьюрити, приняв на грудь спиртосодержащих напитков, начал выяснять отношения с пролетариатом, а именно с дворниками, приехавшими в российскую столицу из Средней Азии. Что именно не поделили, сотрудники полиции выясняют. Но в результате поддатый охранник достал из кобуры пневматический пистолет и начал палить по оппонентам. Прохожие, ставшие свидетелями разборок, позвонили ноль два. В десять часов утра полицейские прибыли на место. К этому времени буйный чоповец перешёл к газовой атаке, извлёк из кармана баллончик и распылил его в лицо одному из дворников. Это «Комсомольской правде» подтвердили в пресс-службе Главного управления МВД по городу Москве.

- Человек, стрелявший из пистолета и распылявший газ, был задержан на месте, - сообщил источник. - Сейчас он находится в одном из местных отделов полиции. Информации о пострадавших у нас нет.

По данным «КП», дворники всё же получили несколько синяков, однако от госпитализации отказались.

После того, как цепочку событий восстановят, решат вопрос о возбуждении уголовного дела.

Увы, но подобные инциденты случаются в Москве чуть ли не каждую неделю. Скажем, 11 декабря этого года в Тихвинском переулке обстреляли мужчину, который сидел на детской площадке. Пострадавший рассказал, что сначала услышал несколько хлопков, после чего получил пулю в левое предплечье. Двумя днями позже, 13 декабря, на Тверской улице также неизвестные лица открыли стрельбу из окна «Майбаха». К счастью, никто не пострадал.