Почти 100 проектов молодых специалистов внедрят на производствах «Роснефти»

Восемьдесят девять проектов, разработанных молодыми специалистами «Роснефти», будут рекомендованы к внедрению в производство. Фото: REUTERS

Восемьдесят девять проектов, разработанных молодыми специалистами «Роснефти», будут рекомендованы к внедрению в производство. Как поясняют в компании, проекты содержат нестандартные идеи и смелые решения и охватывают все сферы деятельности НК: добыча и сервис, нефтегазопереработка и нефтегазохимия, нефтепродуктообеспечение, наука, судостроение и судоремонт.

Молодые люди защитили свои ноу-хау в рамках XV Межрегиональной научно-технической конференции (МНТК) молодых специалистов «Роснефти». В состав жюри входили 83 руководителя и эксперта центрального аппарата компании. За победу боролись молодые специалисты с опытом работы от 1 до 3 лет. Всего в конференции приняли участие 2700 человек. В финальный этап вышли 395 человек. Они представили жюри 319 проектов. В итоге победителями, призерами и номинантами стали 97 молодых людей.

- Это мероприятие проводится не просто как соревнование красивых и смелых идей, а как платформа для развития молодых специалистов. Им предоставляется возможность реализовать – довести до логического результата – свой проект. Где результат - конкретные достижения компании, - сказал на закрытии конференции Александр Пашали, директор департамента научно-технического развития и инноваций «Роснефти».

Напомним, научно-технические конференции компания проводит ежегодно. Их цель - развитие профессиональных компетенций молодых специалистов, повышения их мотивации к решению современных производственных задач, вовлечения в инновационную исследовательскую и проектную деятельность, выявления и поощрения молодежи с высоким потенциалом. К примеру, проекты молодых специалистов, отобранные по итогам конференции в 2018 году, год спустя принесли «Роснефти» экономический эффект в размере 275 млн рублей.

- Нам нужна талантливая молодежь, способная генерировать свежие идеи, создавать и внедрять новые технологии, работать на современном оборудовании, - отмечал Дидье Казимира, первый вице-президент НК «Роснефть», на открытии конференции 17 ноября 2020 года.

В этом году МНТК прошла в онлайн-формате. Работа велась в 16 секциях по всем основным бизнес-процессам. Все заинтересованные получили доступ ко всем 319 работам участников конференции. Они были размещены на корпоративном портале. При этом традиционные 2 офлайн-дня преобразовались в 33 дня активной работы в самых разных форматах.