«Регина, как вы попали на Бали, он же закрыт?»: Тодоренко смутила россиян отдыхом на тропическом острове

Регина Тодоренко с сыном отдыхает на Бали. Фото: Инстаграм.

Регина Тодоренко вместе с двухлетним сыном Мишей отправилась в отпуск: в Инстаграме она делится снимками и видео, снятыми на острове Бали. Телеведущая поселилась в пятизвездочном отеле на курорте Нуса Дуа.

- Я продолжаю исследовать остров в поисках интересных локации для съемок с моим маленьким помощником, потому что именно его взгляд на окружающий мир будет самым важным в новом проекте. Спасибо потрясающей гостинице за теплый прием, за заботу и за индивидуальный подход к гостям! – написала в Инстаграме ведущая «Орла и решки».

Пока Регина вовсю нахваливает местный пляж и комфорт гостиницы, ее подписчики в комментариях недоумевают: как Тодоренко удалось попасть в Индонезию? Ведь эта страна из-за пандемии коронавируса закрыта для туристов. Мало того, что у России сейчас нет прямого авиасообщения с Бали, так еще и власти тропического острова объявили, что он будет оставаться закрытым до конца 2020 года. Так что для всех любителей зимнего отдыха в теплых краях Бали пока остается недостижимой мечтой. «Регина, как вы попали на Бали, он же закрыт?», - спрашивают пользователи Инстаграма.

Регина на вопросы подписчиков не отвечает, однако фолловеры в комментариях вовсю обсуждают, что попасть на Бали можно, но это дорого и хлопотно. По словам представителей туристических компаний, в Индонезию сейчас можно прилететь по электронной бизнес-визе, разрешающей въезд деловым туристам из любой страны мира. Бизнес-виза действует 60 дней. Но оформить ее можно только через принимающую компанию, например, турагентство в Индонезии – либо напрямую, либо через российского туроператора. Принимающая компания станет гарантом туриста, поручится за него и запросит специальное разрешение на бизнес-визу в Джакарте. Виза стоит 330 долларов, плюс сборы турагентств за оформление – в среднем получается 700 долларов на человека. Кроме денег от туриста потребуют переведенную на английский справку о состоянии здоровья, страховку от COVID-19 и тест на коронавирус, который придется сдать за день до вылета.

Телеведущая в Инстаграме показала свой отель.

Хотя российские турагентства уже зазывают клиентов воспользоваться их услугами на оформление бизнес-визы (заработать-то всем хочется), туристический офис Индонезии в России VITO Russia предупреждает, что не советует россиянам оформлять бизнес-визу без веских причин:

- Если будет выявлено, что заявленная цель поездки не совпадает с фактической, туриста ждет депортация и, возможно, штраф. Ведь речь идет о нарушении правил, – предупреждают представители туристического офиса Индонезии.

А что с перелетом? Из Москвы до Бали нет прямых рейсов, но попасть туда можно через Стамбул или Дубаи – но, опять же, это недешево. В Инстаграме Тодоренко поделилась фотографией, сделанной на борту самолета. Судя по всему, Регина с сыном летели бизнес-классом турецкой авиакомпании «Turkish airlines». Перелет ею из Москвы до Бали через Стамбул и обратно обойдется в 205 тысяч рублей на человека. И это в экономе – бизнес-класс стоит в два раза дороже.

Сын Регины Миша разбил губу у бассейна.

Едва прилетев на Бали, Регине пришлось поволноваться: ее сын получил травму. Маленький Миша упал и ударился лицом о бортик бассейна. Тодоренко срочно отвезла его в больницу.

- Поскользнулся, упал лицом на камни и бортик бассейна. Разбил губу. Раздуло так сильно, будто осы покусали, - рассказала встревоженная телеведущая в Инстаграме, показав ссадину на подбородке сына.