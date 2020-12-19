«Дом-2» верните, господа, не то уедем»

Фото: Канал ТНТ

Грустит Тюмень. Скорбит Москва. Ревут в Тагиле...

Вы только вдумайтесь, «Дом два» закрыть решили.

Тоскуют Псков, Смоленск и Тверь - и до Урала.

Таких невиданных потерь страна не знала.

Бормочут что-то невпопад Рязань и Тула. С платочком город Волгоград стоит сутуло. В Саранске крик и толкотня. Орут:

О Боже!

В Калуге траур на три дня. И в Волжском тоже. Готовит жалобы Елец, с Москвою споря. Бухает Курск, Череповец с тоски и горя. В Тамбове воет даже рвань. И в Таганроге. На площадь вышла вся Казань - кругом поджоги. Дворец культуры Воркуты стоит в граффи ти. И надпись крупная:

«Скоты, «Дом два» верните!»

В Орле и Бердске ждут эфир. В Дербенте стачки. На бюллетене Армавир. Ижевск в горячке.

В стране такое началось! Заводы встали. В реке не ловится лосось.

И все в печали.

По весям носится молва - от нас к соседям - мол, если не вернут «Дом два», то все уедем. Не пустят если, выпьем яд прям на вокзале. Пускай тут сами, как хотят.

Мы всё сказали.

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