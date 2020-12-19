Реанимации в больницах Калифорнии заполнены до отказа

Если выход не будет найден, смертность от COVID-19 в штате может серьезно возрасти Фото: REUTERS

По заявлениям калифорнийских СМИ, отделения интенсивной терапии в больницах штата заполнены на 100%. При этом поток тяжелобольных пациентов с коронавирусом не убывает: только в округе Лос-Анджелес количество пациентов в реанимациях в 4 раза превысило показатели на начало ноября.

«Отделения интенсивной терапии заполнены, и больницы намерены принимать меры, чтобы пациенты, состояние которых оценивается как тяжелое, продолжали получать максимально возможную помощь. Это значит, что пациенты, которые должны находиться в реанимации, будут переведены в другие отделения больницы», – пишет The Los Angeles Times.

Для того, чтобы успевать оказывать помощь тяжелобольным пациентам с COVID-19, в больницах проводят обучение персонала, а также привлекают медиков из других регионов США, однако такая стратегия не гарантирует наличия мест в палатах и не сможет решить всех проблем, если ситуация с заболеваемостью не изменится.

Недавно Калифорния преодолела планку в 1 миллион зараженных коронавирусом жителей и заняла второе место в Соединенных Штатах после Техаса по уровню распространения опасной инфекции.