Навальный снова промахнулся

Известный блогер, находящийся в Германии, приписал главе МИД РФ слова, которые тот не говорил Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Алексей Навальный опять сел в лужу. Ну, это с точки зрения обычного человека с логикой и здравым смыслом. А с позиций самого Алексея и его команды, он в очередной раз расследовал, разоблачил и даже уел. О чем речь?

- Ну, кстати, давайте вспомним старика Лаврова. Вчера он говорил, что не может без смеха читать, а сегодня Путин подтвердил наружку. Лавров все еще смеется? – отважно спросил Алексей из Германии 18 декабря на своей странице в микроблоге. И манера обращения, подчеркнуто хамская, и само содержание твита должны обеспечить восторг и восхищение смелостью «дважды условно осужденного» и «трижды условно недоотравленного», и отвлечь внимание от того, что в действительности глава МИД РФ Сергей Лавров не говорил ни о какой «наружке» ни слова. А что же он говорил, над чем «смеялся»?

- Все эти новости забавно читать, но манера, в которой эти новости преподносятся, говорит лишь об одном: что у наших западных партнеров отсутствует наличие каких-либо этических норм и отсутствие каких-либо навыков нормальной дипломатической работы и нежелание выполнять международно-правовые нормы, когда речь идет об установлении фактов, - заявил Сергей Викторович. - И логика здесь такая: вот, дескать, мы объявили, например, новые факты, которые были обнаружены германскими спецслужбами про отравление Навального, а Москва уже два дня молчит. Раз молчит, значит виновата. Ущербность такого подхода, по-моему, очевидна любому вменяемому человеку.

По его словам, уже стало привычным, что на Западе «просто объявляют в СМИ об очередных обвинениях в адрес России, будь то хакеры, будь то какая-то сенсация про двойное и даже тройное отравление Навального. Оказалось, что в первый раз его жену отравили».

И это все, что наш министр иностранных дел сказал про «дело об отравлениях» Навального. Найдите здесь хоть одно слово «слежка», «наружка», «сопровождение», «преследование». Их нет. Но Алексею сотоварищи неймется. За неимением гербовой он «пишет» на простой». Несет всякую чушь, приписывают другим людям свои слова и мысли.

Был бы поумнее, понял бы, что его все еще и пока еще жалеют. Иначе бы разнесли версию Инсайдера, Беллингкэта и Алексея вдрызг. Обратив внимание на то, что, по мнению Алексея его отравили еще в районе полуночи, а яд (боевое отравляющее вещество) подействовал лишь спустя 9 часов. Да такого даже «Белые каски» и «нюхавшая зарин» открытым носом корреспондентка CNN не додумались. Или, например, откровения про «отравление жены», которую «любящий» муж просто отослал отоспаться в номере, причем, даже не проводив ее. Как знал, что все пройдет. Ну, или про то, что коварная ФСБ подселила будущего «отравителя» Навального к нему в дом еще аж в 2000-м году. Напомним, что Леша в те годы то ли парикмахерские услуги предоставлял непонятно кому, то ли разорялся, пытаясь торговать ценными бумагами. Печальный исход попытки стать то ли брокером, то ли маклером вполне объясним: торговать ценными бумагами – это вам не баран чихнул.

МИД РФ не раз тыкал Алексея носом во все это и многое другое, делая это, стоит признать, весьма деликатно. Щадят человека, ведь на самом деле что-то с организмом произошло и не самое хорошее, мягко говоря.

Но Навальный, закусив удила, рвется в «виртуальный бой». Нет для него ни логики, ни даже честности. Он промахнулся в очередной раз. Готов нести любую ахинею, приписывать кому угодно, что угодно, лишь бы это было ему «на пользу». В его понимании, естественно...

Интересно, рассказывали ли Алексею старый анекдот про ковбоя «неуловимого Джо»? Очень напоминает.

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