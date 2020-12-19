Утяшеву, Малахова и Лободу такими еще не видели: советское детство звезд

Андрей Аршавин. Фото: Личный архив

В этом году традиционных утренников не будет, поэтому самое время вспомнить молодость и заглянуть в новогодние альбомы советских времен наших знаменитостей. Пять фотоисторий звезд, которые они любят вспоминать.

Андрей Малахов. Фото: Личный архив

Андрей Малахов шутит, глядя на свое фото с новогоднего утренника: «Вот так я встречал Новый 1979 год. Еще не знаком с Ларисой Голубкиной, но уже в фан-клубе фильма «Гусарская баллада» и Андрея Миронова. Ёлка в детском саду «Воробышек». Теперь главный вопрос: какой костюм выбрать сорок лет спустя?» Детский сад звезда телеэкрана посещал в родных Апатитах, что в Мурманской области. И теперь Андрей бывает на родине – реализует различные проекты, помогает землякам. К примеру, в начале пандемии направил в больницу Апатитов кислородные концентраторы. Мама Малахова работала воспитателем, заведующей детским садом, с недавних пор перебралась поближе к сыну. На фото - Андрей в центре одногруппников.

Ляйсан Утяшева. Фото: Личный архив

Ляйсан Утяшева на утреннике в свитере, который помнит до сих пор, потому что он был связан руками любимой мамы спортсменки. Мама Ляйсан уже ушла из жизни, а Утяшева старается быть такой же хозяйственной, как она. Ляйсан подписала фото в инстаграме так: «Наступает пора новогодних елок. Фото, которое сделано много лет назад. Маленькая девочка в свитере, который связала мама. Теперь мама я, учусь вязать».

Юля Ковальчук. Фото: Личный архив

Юля Ковальчук помнит снежные морозные зимы своего детства в городе Волжском Волгоградской области. 35 лет назад мама будущей звезды педагог Светлана Васильевна сшила костюм Красной Шапочки сама из имеющихся в доме собственных нарядов. Вот такая симпатичная Красная Шапочка Юля получилась. Мама и папа и сейчас рядом с Юлией – перебрались поближе к ней в Подмосковье, нянчат внучку. Теперь на Новый год Ковальчук в своем доме устраивает костюмированное шоу: к примеру, в прошлом году папа звезд играл «Миссис Марпл».

Светлана Лобода. Фото: Личный архив

Светлана Лобода с детства ставили перед собой серьезные цели. И этот новогодний список на катке в инстаграме певица подписала так: «Мама, я буду большой артисткой, говорила девочка. Работай и обязательно будешь – строго отвечала мама. После этого снимка был еще один заход… небольшое падение на лед и два выбитых передних зуба».

Андрей Аршавин реконструировал любимый снимок из детства. Подобрал похожий костюм снеговика, колпак, вот только посетовал – чешек таких уже не найти. Футболист, а теперь уже и тренер, подобрал девиз к этим фотографиям: «Мечты сбываются…»

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