Геннадий Онищенко: Новый год - только дома! А в ресторан позвать тех, кто переболел, у кого иммунитет

Геннадий Онищенко предлагает отметить Новый год по-семейному. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- ...Геннадий Григорьевич, мы впервые встречаем такой Новый год - «коронавирусный». Прямо настроение вот - никакое...

- В то же время, этот самый коронавирус, он нам дарит возможность - хотя бы перед его угрозой встречать праздник именно так, как положено – в семейном кругу, среди своих детей, близких.

А если говорить о православной России, то у нас продолжается Рождественский пост, который закончится ровно через неделю после встречи этого Нового года. Поэтому тут, как говорится, сам Бог велел в посте, в воздержании, в аскезе встречать этот Новый год. Поэтому вот о чем сейчас идет речь.

- Да, праздник-то встречать в любом случае полагается. А как? Новогодний «общепит» закрывают. В том числе - благодаря и вашим рекомендациям, Геннадий Григорьевич.

- Я ничего такого не рекомендовал. Наоборот - подумал бы, как помочь нашему ресторанному бизнесу.

- Я вас не узнаю!

- Да... И мне сейчас больше всего жалко людей, которые там заняты. Они же не виноваты в том, что оказались в таком положении.

- А кто же виноват-то?

- Обстоятельства... Это же мы им сказали: ребята, давайте строить рынок, давайте, каждый сам будет создавать свой бизнес. И они пошли по этому пути.

А теперь мы, в какой-то мере, их как бы бросаем. Вот здесь бы я поискал пути.

- Может быть, компенсации какие-то? От государства, муниципалитетов...

- Зачем компенсации? Дайте им работать.

Если это большой ресторан, почему бы не разрешить семье, у которой есть финансовые возможности, но где дамам не хочется стоять у плиты, - отметить здесь праздник?

Есть ещё одна эпидемиологически грамотная, но трудно осуществимая вещь...

- Какая же?

- Почему бы не дать возможность встретить Новый год в ресторане переболевшим, у которых есть иммунитет, кто вакцинировался. Правда, вакцинированных у нас еще очень мало.

То есть - пожалуйста, мы доверяем нашему человеку! Он говорит: «Я переболел». И не надо требовать от него какую-то несуразную справку, чтобы он ее принес. Просто сказать: кто переболел, мы вас ждем. Дать им еще и скидки какие-то. И тогда будет хорошо и самому предпринимателю, и этому человеку, что кто-то ему таким, я бы сказал, материализованным образом посочувствовал.

- Вы серьезно?

- А почему бы и нет? Хорошо предпринимателю и хорошо человеку, который, действительно, пережил достаточно сложный период в своей жизни.

- Сейчас еще не поздно объявить об этом, может быть?

- Сегодня 19-е. У нас до 31-го еще 12 дней. Люди вполне могут… Хуже не будет, я вам скажу. Такие разрешения надо дать там, где есть хорошее производство, нормальные, оборудованные, вентилируемые залы. Где имеются, в конце концов, отдельные кабины, куда может прийти отдельная семья и сидеть там, встречать этот Новый год, не выходя никуда.

Почему бы это не сделать? Вполне можно.

Но мы, как говорится, одним аршином меряем все – от Чукотки до ресторана с видом на Красную площадь.

Есть регионы в нашей стране, где уже прошел пик заболеваемости коронавирусом, и, в принципе, там можно было бы какие-то ограничения даже ослабить, ничего страшного не было бы в этом.

Ну, а такую экзотическую встречу Нового года, как, допустим, на московском катке - в парке имени Горького... Пусть молодежь катается, пусть они поздравляют друг друга хлопушками, фейерверками. И почему бы не состояться такой встрече Нового года?

Тем более, что мы, к сожалению, видим с вами практически теплую погоду в Москве, может быть, и лед растает, но там есть и лёд искусственный.

Вот такие формы встречи. Почему бы они не могли быть? Конечно не так: все приходите. Придут многие, потому что это будет экзотика. Но - определить квоту. За символическую сумму определенную часть билетов продать – и всё.

И ещё, что касается семей – пожалуйста, чтобы ресторан не простаивал, выехали вы за город, заказали в ресторане еду, о которой так тоскуете, они привезут праздничный ужин в ваш загородный дом или в московскую квартиру. Почему бы и нет? Будут работать и они, и вы себе облегчите свою жизнь.

- А что скажете насчёт поездок за рубеж?

- Я читал, по-моему, вчера, - разрешили страны, куда, с точки зрения распространенности инфекции, можно выезжать на встречу Нового года, - Танзания и Мозамбик. Вы же понимаете, все мировые курорты блекнут по сравнению с Танзанией и Мозамбиком.

Это можно как новогоднюю шутку воспринять и сидеть дома.

- А как насчёт Турции?

- В Турцию ни под каким предлогом ехать не надо. Она имеет слабое здравоохранение. Абсолютно необязательный бизнес, который скажет вам, что там ничего - никакого коронавируса - нет, а, на самом деле, половина персонала будет больна. Поэтому дома надо встречать такой праздник.

Всех с наступающим Новым годом! И пусть 2021-й будет у нас счастливее, я уверен, чем этот год, который в принципе тоже неплохим был.

- Ну, с этим я не совсем согласен.

- Это ваше право. Мы живем в демократической стране, и вы можете вообще сказать, что «Комсомольская правда» не разделяет вышеизложенное…

- Нет-нет, все остальное разделяем, кроме последнего предложения.

- Ну, тогда жизнь у меня удалась. Спасибо.