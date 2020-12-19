Создатель "Спутник V": через 8 месяцев после прививки мой иммунитет к коронавирусу стал еще крепче

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии именипочетного академика Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что на собственном опыте убедился в устойчивости антител к новому коронавирусу, которые возникают в ответ на вакцинацию препаратом „Спутник V”. Об этом он рассказал в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год», показанном на телеканале «Россия 1».

30 марта 7 сотрудников Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи в возрасте от 30 до 80 лет ввели себе первый компонент векторной вакцины «Спутник V».

- Могу вам доложить, что, если я 30 марта вакцинировался, то через 8 месяцев без одной недели у меня титр антител остался 1 на 3200, тот, который у меня был на третью неделю после второй вакцинации, - сказал в интервью Александр Гинцбург. - Мои антитела, мои клетки памяти прошли испытание боем. И стали еще крепче.

На вопрос об основном отличии вакцин «Спутник V» и продуктов, предлагаемых компаниями Pfizerи Moderna, ученый обозначил условия хранения препаратов.

- Условия хранения это очень существенный параметр для массовой вакцинации, - отметил Александр Гинцбург. – Когда условия транспортировки и хранения – 80, до конца не ясно, и это никто не объяснил из производителей, в каком стекле, в каких флаконах будет храниться и перевозиться эта вакцина. Потому что обычное медицинское стекло не выдерживает заморозки на – 80. Стекло, которое выдерживает заморозку на – 80, должно быть специальное, так называемое, чистое кварцевое стекло, стоимость которого очень высока. Исходным материалом часто для создания такого стекла являлся горный хрусталь.