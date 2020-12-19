"ЭпиВакКорона" разработана новосибирским научным центром "Вектор". Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Ринат Максютов, генеральный директор ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, в котором была разработана вакцина против коронавируса «ЭпиВакКорона», в документальном фильме «Опасный вирус. Первый год» телеканала «Россия 1» рассказал о преимуществах препарата по сравнению с другими вакцинами.

Главным преимуществом Ринат Максютов считает высочайший профиль безопасности вакцины.

- Она полностью ареактогенна (легко переносится - прим. Ред.) и может использоваться для лиц старшего возраста, для лиц с различными иммуносупрессивными заболеваниями, аллергиков, - отметил директор Центра «Вектор».

Высокий профиль безопасности дает возможность использовать эту вакцину и для ревакцинации не только после препарата «ЭпиВакКорона», но и после других вакцин. В будущем возможно применение вакцины и для детей, но перед этим она должна быть проверена на подростковой группе. Последние испытания в Центре «Вектор» показали, что вакцина не оказывает последствий на развитие плода у беременных животных. Ее введение никак не влияет на изменение массы и размера плода, не приводит к развитию патологий костной системы и внутренних органов, вероятность внутриутробной гибели плода оказалась такой же, как у самок крыс, которые не получили вакцину.

Также среди важных преимуществ «ЭпиВакКороны» названа температура хранения от + 2 до + 8 градусов.

По словам Рината Максютова, вакцина будет обеспечивать иммунитет сроком на 6 – 10 месяцев.