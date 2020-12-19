Представитель ВОЗ рассказала, что пандемию остановят в следующем году

Представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Вуйнович. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Мелита Вуйнович, представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ, в интервью Наиле Аскер-заде в фильме «Опасный вирус. Первый год» телеканала «Россия 1» рассказала о том, повлияют ли мутации вируса SARS-CoV-2 на эффективность вакцин.

- Изменение вируса – это нормальное проявление. Очень важно понять, что не любое изменение генома вируса означает – изменение его поведения. Мы не видим, что вирус настолько изменился, что он меняет свое поведение и будет менять пандемию, - сказала представитель ВОЗ.

Мелита Вуйнович подтвердила, что, несмотря на мутации вируса, те вакцины, которые разрабатываются сейчас, будут эффективны и дальше.

По словам представителя ВОЗ, сейчас невозможно сказать, лучше ли какая-то из представленных в мире вакцин или хуже. Самое главное, чтобы каждая вакцина показывала эффективность, превышающую 70 процентов. Это значит, что 70 процентов людей, которые будут вакцинированы, будут абсолютно защищены от коронавируса во время пандемии. Однако это не значит, что 30 процентов привитых людей обязательно заболеют.

Также Мелита Вуйнович выразила надежду на то, что пандемию коронавируса можно будет остановить уже в следующем году, но сам вирус SARS-CoV-2 останется с нами и дальше.