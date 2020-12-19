«Близок к финишу»: Комментатор Первого канала проиграл квартиру на спортивных ставках

Футбольный журналист и телекомментатор Константин Генич на церемонии вручения футбольной премии «Джентльмен года-2019». Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Все здравомыслящие люди знают, что нельзя обыграть букмекерскую контору. Случайный выигрыш (или даже два) — это не победа. Те, кто имеет большой опыт спортивных ставок на длинной дистанции, могут подтвердить: зарабатывать на этом невозможно. Рано или поздно все заканчивается грандиозным крахом. Потом начинается игра «вдогон», чтобы вернуть проигранное, а затем люди в порыве азарта временно лишаются критического мышления и несут все деньги в контору. Это называется лудомания (по сути, психическое расстройство, лечат которое в специализированных учреждениях), зависимость сродни наркотической. На том и живут букмекеры. Все, кто не понимают этого, сильно страдают и теряют много денежных средств.

Один из наглядных и печальных примеров — Константин Генич, бывший профессиональный футболист («Амкар»), а теперь — успешный спортивный комментатор «Матч ТВ», который часто работает на матчах сборной России, транслирующиеся Первым каналом. Даже такой, казалось бы, взрослый и разумный человек попался на крючок букмекеров. В беседе с ютуб-блогом Sports Интервью Генич признался, что отнес в контору сумму с шестью нулями. Это были деньги на квартиру в наследство детям.

— Вдруг моя история станет хорошим уроком для остальных, — начал рассказ Константин. — Я проиграл очень много накопленных средств, которые откладывал на будущее своей семьи и своих детей. Были хорошие хлебные года – ЧМ-2018 и Евро-2016 (во время этих турниров Генич получал много назначений на матчи, а значит очень хорошо зарабатывал — Авт.). Хотел купить квартиру детям, но ничего не вышло. Это не одна ставка, их много – я проигрывал, а оно накапливалось, накапливалось и накапливалось. Итогом стала проигранная сумма с шестью нулями. Я ходил к психологу, чтобы меня от этой игровой зависимости избавили. Заплатил пять тысяч рублей за сеанс, но женщина меня вообще не поняла. Говорит: «Сходи в ЦУМ, купи детскую рулетку и поиграй». Даже к целителю ходил – он поколдовал и сказал: «Все, ты чист».

Что самое страшное, даже в таком статусе — стабильно проигрывающего игрока — Константин продолжал сотрудничать с букмекерскими конторами в качестве эксперта. То есть его привлекали (небесплатно), чтобы он давал советы, какую и на какой матч лучше сделать ставку, рекламируя определенную букмекерскую контору. После чего люди смотрели эти «подсказки» и делали выводы (несли деньги букмекерам), как лучше сыграть. И тоже проигрывали.

Даже после того, как были проиграны трудом заработанные на жилье деньги, Генич признается, что до сих пор не избавился от зависимости. И он честно отдает себе в этом отчет.

— Я ставил, чтобы выиграть, чтобы денег заработать, — вспоминает комментатор. — Но это глупость, инфантильность. Это как проблема алкоголика, который никогда не признается, что он алкоголик. Видимо, надо дойти до какой-то низшей точки, чтобы самому себе сказать: «Все, брат, стопэ, ты лузер». У меня все в порядке – дом есть, машина есть, семья ни в чем не нуждается. Только свободных денег на ставки нет. Я сейчас почти завязал со ставками и точно близок к финишу.

Сейчас Константин, чтобы отбить проигранные деньги, у себя в инстаграме рекламирует пиво, выкладывая посты в футболке хоккейной сборной России.