Губернатор Тюменской области сразился в WORLD OF TANKS на турнире Tyumen Cyber Cup 2020

В матче по WORLD OF TANKS принял участие губернатор Тюменской области Александр Моор.

19 декабря в тюменском технопарке прошел в рамках онлайн-турнира Tyumen Cyber Cup 2020 киберспортивный матч по WORLD OF TANKS, в котором принял участие губернатор Тюменской области Александр Моор.

«СТАНОВИТСЯ ВОЕННО-ПРИКЛАДНЫМ ВИДОМ СПОРТА»

«Я не отношусь к киберспорту как к развлечению. Это серьезно. Беспилотные технологии играют все большую роль в экономике и в военном деле. По сути киберспорт становится сегодня военно-прикладным видом спорта. Ведь с технической точки зрения игра – это симулятор. Если молодой человек его освоит, то легко адаптируется к новым технологиям, которые уже приходят в реальную экономику», – пояснил Александр Моор.

Тюменская область входит в первую десятку регионов России, где создаются площадки для проведения официальных соревнований по киберспорту. Региональные власти активно содействуют развитию киберспортивных молодежных сообществ. Турнир Tyumen Cyber Cup проходит в Тюмени уже в третий раз..

«Сегодня я впервые попробую себя в киберспорте. Не знаю, сможет ли моя команда победить, но повеселить опытных игроков я точно попробую. Успешной игры! Ну и, как говорят спортсмены, хорошего пинга. Я рад, что наш турнир дает тюменским, югорским и ямальским киберспортсменам возможности для общения и повышения мастерства», – приветствовал участников матча Александр Моор.

19 декабря в тюменском технопарке прошел в рамках онлайн-турнира Tyumen Cyber Cup 2020 киберспортивный матч по WORLD OF TANKS

3 ТЫСЯЧИ ИГРОКОВ, 250 ТЫСЯЧ ПРОСМОТРОВ…

В состав команды главы региона вошли президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит и известный тюменский киберспортсмен G1deon. Им противостояла сборная экспертов - автор проекта Сyberia sport, event-менеджер Cyber Arena Вячеслав Сидоренко, генеральный директор eSports Central Arena Андрей Михальченко и ведущий киберспортивных мероприятий Даниил Будыкин.

«Тюмень - огромный центр российского киберспорта. Спасибо губернатору за ставший уже традиционным турнир Tyumen Cyber Cup и за поддержку нашего спортивного движения», – сказал Дмитрий Смит.

Победу одержала команда экспертов. За танковым сражением в реальном времени наблюдали более 16,5 тыс. болельщиков, сообщили организаторы турнира.

«В турнире Tyumen Cyber Cup 2020, который из-за пандемии COVID-19 проходит в онлайн-формате, принимают участие более трех тысяч игроков из Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. Трансляции игр в социальных сетях и на официальном сайте турнира собрали более 250 тысяч просмотров», – рассказал председатель Тюменского областного отделения Федерации компьютерного спорта России Роман Чуйко.

Открытый турнир по киберспорту на Кубок губернатора Тюменской области Tyumen Cyber Cup 2020 завершится 20 декабря.