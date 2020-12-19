«В моем «Дяде Ване» много… рассады и деревенской жизни» - Сергей Безруков рассказал о своей новой постановке

Сергей Безруков рассказал о своей новой постановке чеховского "Дяди Вани" Фото: Екатерина Цветкова

В заглавной роли – Сергей Безруков собственной персоной. Он же и режиссер спектакля «Дядя Ваня», идею которого ему навеяла пандемийная обстановка. Как и его герою Ивану Петровичу Войницкому, Безрукову 47 лет.

«Дядя Ваня», как известно, - это история о потере веры в себя и в людей в целом. Главной темой спектакля Сергея Безрукова становится поиск спасения в любви. Любовь существует в двух аспектах: настоящая, дающая силы жить, и низменная, которая приносит сиюминутное удовольствие, но оставляет за собой пустоту. Астрова играет Антон Хабаров, Елену Андреевну – Карина Андоленко.

«Дядя Ваня», как известно, - это история о потере веры в себя и в людей в целом. Фото: Екатерина Цветкова

Идея «Дяди Вани» возникла у Сергея Безрукова в разгар пандемии. В сценографии, придуманной народным артистом вместе с женой – сценаристом и режиссером Анной Матисон, есть приметы карантинного времени.

- Как и многие, я провел самоизоляцию среди ящиков с рассадой, сажая в огороде помидоры и огурцы, немного пожил деревенской жизнью, - объясняет Сергей Безруков. - И в моей постановке все это есть: много рассады (в буквальном смысле) и деревенской жизни. Мы обыграем новую театральную реальность: в зале - ящики с рассадой, которые мы разместим между зрителями, – это добавит и колорита, и актуальности. Маски и перчатки не только на зрителях, но и на артистах – причем, это оправдано чеховским текстом. Мне кажется, я придумал оригинальное решение этой пьесы.

Главной темой спектакля Сергея Безрукова становится поиск спасения в любви. Фото: Екатерина Цветкова

Пьеса «Дядя Ваня» - одно из самых известных произведений Чехова. Ее ставят и ставят уже более 120 лет. И в каждой новой постановке режиссеры пытаются найти что-то свеженькое, не открытое еще их предшественниками. В искусстве может быть бесконечное повторение неповторимых постановок. Как плохих, так и хороших.

И Войницкий в исполнении Безрукова не единственный дядя Ваня на московской сцене. Есть и другие интерпретаторы чеховского героя, который к 47 годам пришел к горькому осознанию, что жизнь прошла зря и бессмысленно.

Идея «Дяди Вани» возникла у Сергея Безрукова в разгар пандемии. Фото: Екатерина Цветкова

Мы вспомнили наиболее известные постановки, которые сегодня можно увидеть на сцене.

В Театре им. Вахтангова идет спектакль «Дядя Ваня» режиссера Римаса Туминаса. Этот спектакль уже объездил полмира и собрал кучу театральных наград. В главной роли – Сергей Маковецкий.

По версии Туминаса, дядя Ваня - уходящая натура, боль и внутреннее благородство. Им можно прикрыться, как щитом. Хотя блистательный Маковецкий в роли Войницкого меньше всего похож на щит. Он играет хоть и не вполне удовлетворенного своей жизнью человека, но очень счастливого и доброго.

Главной темой спектакля Сергея Безрукова становится поиск спасения в любви. Фото: Екатерина Цветкова

В Театре им.Моссовета идет «Дядя Ваня» в постановке Андрея Кончаловского.

По версии Кончаловского чеховские герои - это клоуны на кладбище. Дядю Ваню, наивного и претенциозного, лучше всех мог бы сыграть Чарли Чаплин. Но Чаплина давно нет в живых. Поэтому на роль Войницкого Кончаловский пригласил Павла Деревянко. В его исполнении дядя Ваня действительно клоун, пошлый фрик. Ну а разве нормальный человек в здравом уме и твердой памяти на серьезе может сказать: из меня мог бы выйти Шопенгауэр или Достоевский…

В прошлом году в Театре Наций «Дядю Ваню» поставил французский режиссер Стефан Брауншвейг. В его версии, главное не то, что пропала жизнь, что у Войницкого нет ни семьи, ни любимого дела. Главное – экологическая тема, которая волнует весь мир. Климат меняется. Чеховский персонаж Астров оказался провидцем. Он остро переживает вырубку лесов, указывая на будущие глобальные проблемы с экологией. Ну а дяде Ване в исполнении Евгения Миронова все до фонаря, в том числе и вырубка леса.