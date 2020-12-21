Сэкономят ли семейные, раскошелятся ли девушки и «черная метка» для лихачей

Информированность водителей об индивидуальных коэффициентах выросла на 30%

Прежде всего, спасибо за активность и неравнодушие. На вопросы нашей анкеты ответили 798 человек – еще больше, чем в прошлый раз. Это говорит о том, что тема справедливого полиса ОСАГО действительно беспокоит водительское сообщество.

Основная масса отвечавших – люди семейные, холостяков лишь неполные 14%. Опытные водители: у 53,38% стаж за рулем превышает 20 лет, а еще у 26,6% – от 10 до 20 лет. Более активными оказались мужчины, их доля составила 72,81% от всех отвечавших.

Опрос показал, что оформление ОСАГО вызывает все меньше сложностей. Да, примерно 10% столкнулись с небольшими трудностями, но с ними помог справиться сотрудник страховой компании либо оператор (если оформление происходило онлайн). А 82% все оформили без сучка без задоринки. Большинство традиционно предпочло для этого лично прийти в офис страховой компании (54,4%), но и доля тех, кто воспользовался онлайн-регистрацией, достаточно велика – 27,6%.

В курсе ли водители, что полисы сейчас рассчитываются по-новому, что с 24 августа этого года в определении тарифов все больше внимания страховщики уделяют индивидуальным характеристикам водителя? Оказывается, очень даже в курсе. И число водителей, осведомленных об индивидуализации тарифов, постоянно растет. Например, если во время нашего предыдущего опроса (месяц назад) таких было 51,4%, то теперь уже 81,2%.

Кому полис должен стоить дороже, чем остальным

Почти 87,5% согласны с тем, что в тарифах должны учитываться индивидуальные качества водителя. Но вот какие качества влияют на вождение, а какие нет – тут мнения разделились. Например, только менее трети водителей согласилось с тем, что женатые более дисциплинированно ведут себя за рулем, а 55% сказали, что семейное положение не влияет на безопасность вождения. И это при том, что, напомним, 86% отвечавших состоят в браке.

Другой обсуждаемый вопрос – нужно ли учитывать пол водителя при определении стоимости страховки. Некоторые страховщики уже стали в порядке эксперимента применять к водителям-женщинам повышенные тарифы. Однако, по заявлению ЦБ, женщины несут и меньший риск, и размер ущерба, чем представители «сильного» пола. И все же более 70% отвечавших посчитали это несправедливым, по их мнению, пол на аварийность не влияет. Напомним, что более 72% отвечавших – мужчины.

А вот за то, чтобы лихачи платили бы за свои полисы больше, чем законопослушные водители, высказались почти единогласно – 82%.

Больше половины относятся к переменам с оптимизмом

Ожидания от возможных перемен, связанные с индивидуализацией тарифов, у большинства водителей оптимистичные. Например, тех, кто считает, что стоимость полиса не изменится либо станет дешевле, чем сейчас, почти 55%.

Мы часто сетуем на то, что люди в зрелом возрасте не очень дружат с электронными сервисами. Тем более отрадно, что участники опроса (а большинство отвечавших – уже не молодежь) поддержали идею цифровизации ОСАГО – более 40% заявили, что это шаг вперед и он упростит оформление ДТП. А еще почти 24% заявили, что этим вопросом особо не интересуются, но «направление поддерживают». Это говорит о готовности поддержать все прогрессивное, даже если не очень в этом разбираешься. Чтобы выбор был осознанным, поясним, что даст водителям цифровизация ОСАГО.

Прежде всего, это увеличение лимита по выплатам ущерба для автомобилистов, которые попали в аварию и решили по обоюдному согласию оформить ДТП по Европротоколу, со 100 тыс. до 400 тыс. руб. Правда, это можно будет сделать через специальное мобильное приложение – «Помощник ОСАГО». Его тестирование успешно прошло в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти, и уже теперь все российские водители могут опробовать технологию на себе, оформив электронное извещение о ДТП с помощью приложения.

Деньги страховщики платят не просто так – а для того, чтобы водители активнее переходили на цифру. Это упростит работу по оформлению страхового случая. Если все данные об участниках происшествия будут в базе, то оформление получится быстрее и дешевле. Экономит страховая – делится с обладателями полисов.

ТОП-10 РЕГИОНОВ-ОПТИМИСТОВ

Сколько водителей от общего числа участвовавших в опросе поддерживают индивидуальный подход, %.

Татарстан 100

Ростовская обл. 100

Краснодарский край 93

Московская обл. 92

Самарская обл. 92

Пермский край 88

Волгоградская обл. 86

Свердловская обл. 80

Санкт-Петербург 79

Москва 78