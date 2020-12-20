Мы собрали последние новости о ситуации в Нагорном Карабахе на 20 декабря 2020 года Фото: REUTERS

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ СТОРОНЕ

"Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов направил письмо с выражением соболезнования Министру обороны Российской Федерации генералу армии Сергею Шойгу. В письме говорится: «Глубоко опечален известием о гибели офицера Вооруженных Сил Российской Федерации при разминировании участка дороги в окрестностях города Шуша.

От имени личного состава Азербайджанской Армии и от себя лично хочу выразить искренние соболезнования семье, родным и близким погибшего. Вместе с Вами скорбим по поводу произошедшей трагедии", - приводит слова соболезнования сайт Минобороны Азербайджана.

Ведомство также публикует видеокадры, которые сделали саперы в селах Ахмедавар Агдамского района, Минбашилы Джебраильского района и Агдамкенд Агдамского района.

ПРЕДУПРЕЖДАЯ ВОЗМОЖНЫЕ КОНФЛИКТЫ

Армянские военные все чаще стали выезжать в войска. Начальник Генштаба ВС Армении генерал-полковник Гаспарян 19 декабря находился в Сюникской области Карабаха.

"21 километровый участок автотрассы Горис-Капан Сюникской области в некоторых местах проходит по спорной территории", - говорится в сообщении сайта Минобороны Армении. В нем отмечается, что согласно достигнутой договоренности, на дорожных участках Горис-Давид Бек и Горис-Капан безопасность обеспечена российскими пограничниками.

В информации, которая поступает из Сюники, уточняется, что что пост российских пограничников установлен у села Давид Бек на перекрестке трассы Капан-Горис и дороги, сворачивающей к селу. В пятницу местные добровольцы отошли с одной из позиций на 20 метров в результате уточнения границы. Это дало возможность избежать излишнего напряжения на этом участке государственной границы.

Участие в демаркации этого участка границы Карабаха уже пообещал принять премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Рабочий день проведу в Сюнике в понедельник. Посетим Мегри, Капан, Горис, Сисию для встречи с гражданами, местными и региональными учреждениями", - сообщил он в Facebook после того, как вышел к участникам протестной акции у военного кладбища "Ераблур" в Ереване.

Напомним, с 19 по 21 декабря в стране объявлен траур по жертвам военного конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР). И памятуя об этом, премьер-министр прибыл к военному пантеону, чтобы возложить цветы.

"Пашиняна охраняли как профессиональные секьюрити, так и добровольцы, сцепившиеся в цепь. Премьер-министр посетил могилы погибших в войне," - хвалят за смелость Пашиняна армянские СМИ. Другие винят Пашиняна за то, что он своим появлением политизировал день скорби.

МИРОТВОРЦЫ ВОССТАНАВЛИВАЮТ ДОМА

"Российский миротворческий контингент совместно с коммунальными службами Карабаха ведет работу по восстановлению инфраструктуры города Мартуни. Восстановлены 29 домов и 3 000 метров линий электропередач", - сообщают в российском миротворческом центре.

"Более 42 тысяч беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе с момента прекращения боевых действий в регионе, за последние сутки на автобусах из Еревана в Степанакерт в сопровождении российских миротворцев приехали 306 человек," - сообщили журналистам в Минобороны России.