Прощай, Асмус: Харламов сделал предложение известной певице

Гарик Харламов - завидный жених. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Гарик Харламов после развода с Кристиной Асмус вполне освоился с ролью холостяка и, похоже, не прочь завязать новые отношения. В эфире программы «Comedy Club» он сделал предложение певице Юлии Зиверт (Zivert). 39-летний Гарик предложил артистке стать его девушкой после того, как услышал, сколько она зарабатывает. Если верить рейтингу Forbes, за минувший год гонорары Юлии составили 3,1 миллиона долларов. Услышав эту сумму, Харламов возбудился.

- А тебе не нужен молодой человек? Просто каждому по факту рядом нужен человек, - процитировал он слова песни Зиверт.

Юлия Зиверт зарабатывает 3 миллиона долларов в год. Фото: Иван МАКЕЕВ

В ответ девушка сообщила, что в данный момент молодой человек ей не нужен. 30-летняя Юлия живет вместе с мамой, сестрой и собакой, и абсолютно счастлива. Деньги она предпочитает тратить на вещи, которые ей нравятся, и стремится, чтобы ее близкие ни в чем не нуждались. Эта информация заинтересовала соведущего Харламова по «Comedy Club» Павла Волю.

- А как устроиться к вам собакой? - спросил Воля.

- Если что, я бульдог, - заметил Харламов, напомнив про свой творческий псевдоним.

К слову, Гарику есть чему завидовать: хотя он считается одним из самых высокооплачиваемых шоуменов, его доход чуть ниже, чем у Зиверт. Тот же Forbes сообщил, что Гарик за минувший год заработал 2,9 миллиона долларов.

Zivert отклонила предложение Гарика, сказав, что молодой человек ей в данный момент не нужен. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Напомним, суд развел резидента «Comedy Club» Гарика Харламова и звезду фильма «Текст» Кристину Асмус в октябре. Решение расстаться супруги приняли больше года назад, но долго тянули с официальным расторжением брака. По словам Гарика, его останавливал ребенок. Харламов и Асмус до последнего не говорили дочке Насте, что они больше не вместе. После расставания с мужем Кристина осталась жить в доме, который шоумен купил для своей семьи. А Гарик съехал в съемное жилье. Супруги остались друзьями и вместе воспитывают дочку.

Гарик сейчас – завидный холостяк, неудивительно, что ему то и дело приписывают новые отношения. Ходили слухи, что Харламов встречался с телеведущей Яной Кошкиной. Потом поговаривали, что артист был увлечен своей партнершей по фильму «Гусар» Катериной Ковальчук. Сама Катерина это, впрочем, не подтвердила.

А вот рядом с Кристиной так и не появился мужчина. Недавно актриса посетовала, что зимой сильно мерзнет, и потому будет вынуждена спать в обнимку с обогревателем, который заменит ей любимого человека.

- До весны я буду как зомби. И полгода спать в обнимку с обогревателем (ну хоть с кем-то), - пошутила Асмус в Инстаграме.