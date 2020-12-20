Минздрав Панамы ввел половые ограничения из-за коронавируса

Женщинам будет позволено посещать супермаркеты по нечетным дням недели, а мужчинам – по четным Фото: REUTERS

Глава Минздрава Панамы Луис Сукре заявил, что с целью предотвращения распространения коронавируса для посетителей торговых центров вводятся гендерные ограничения: женщинам будет позволено посещать супермаркеты по нечетным дням недели, а мужчинам – по четным.

В воскресенье торговые центры будут закрыты для посетителей любого пола. Ожидается, что в праздничные дни на Рождество и Новый год супермаркеты будут закрыты.

Каким образом гендерное разделение поможет сдержать распространение опасной инфекции, министр здравоохранения не пояснил.

Согласно последним данным Университета Джона Хопкинса, среди населения Панамы, которое составляет примерно 4,3 миллиона человек, зарегистрировано более 206 тысяч случаев заболевания COVID-19, всего с начала пандемии в стране от коронавируса скончалось свыше 3,5 тысяч человек.

По количеству заболевших граждан на 100 тысяч населения (4781,23) Панама отстает от США, но сильно опережает не только расположенные рядом Никарагуа, Коста-Рику и Колумбию, но и практически все страны Северной и Южной Америки.

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