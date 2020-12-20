«Вы сняли маску!»: Меланью Трамп раскритиковали

Первая леди США приняла участие в традиционном чтении рождественской книги и нарвалась на критику
Фото: REUTERS
Супруга пока еще действующего президента США Меланья Трамп продолжила традиции первых леди и приняла участие в чтении рождественской книги маленьким пациентам Детской национальной больницы в Вашингтоне.
Сразу после начала мероприятия журналисты принялись обсуждать наряд первой леди и подсчитывать его стоимость, а пользователи Twitter, где супруга президента разместила посты с фото и видео с рождественских чтений, наперебой начали высказывать элегантной Меланье свое восхищение.
За непродолжительное время записи собрали сотни тысяч просмотров и десятки тысяч комментариев, что и не мудрено – у супруги Дональда Трампа в Twitter более 5 миллионов подписчиков.
Не обошлось и без хейтеров: некоторые пользователи обратили внимание, что когда Меланья начала читать книгу, она сняла медицинскую маску, в которой пришла в больницу.
Сами чтения проходили в холле больницы возле нарядно украшенной елки. Здесь же присутствовали двое детей, а остальные в целях безопасности слушали первую леди по видеосвязи из своих палат.
«Вы сняли маску в больнице, полной больных детей, во время глобальной пандемии. Это против правил больниц», – написала под постом пользователь с ником Shannern.
Большинство подписчиков Меланьи Трамп встали на защиту первой леди, заявив, что расстояние до детей даже превышало безопасную дистанцию, а читать книгу в маске как минимум неудобно.
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