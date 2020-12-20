Сауль Альварес добился очередной победы на профессиональном ринге. Фото: REUTERS

Мексиканский боксер Сауль Альварес одержал победу в бою за свободный титул чемпиона мирапо версии WBC. И соединил его со звание чемпиона мира по версии WBA в весовой категории до 76,2 кг. Поединок длинной в 12 раундов против британца Каллума Смита прошел в американском городе Сан-Антонио.

Выход Альвареса на бой. Фото: REUTERS

Итоговое решение пришлось выносить по судейским запискам. И их счет - полная победа Альвареса. Судьи решили, что он был сильнее - 119-109, 119-109, 117-111.

После завершения победного боя Сауль Альварес сказал:

- Мы проделали отличную работу, готовясь к этому бою, хотя у меня был длительный простой. Я счастлив вернуться и победить парня, который больше меня. Доказал, что я являюсь лучшим боксером в мире.

Мексиканец остался доволен тем, что соединил два чемпионских пояса. Однако же признал - хочет идти дальше:

- Мне нравится выступать в суперсреднем весе. Добыть два титула в суперсреднем весе – одно из лучших достижений в моей карьере. Я хочу объединить пояса, я хочу новых вызовов. Это моя цель.

Бой прошел все 12 раундов, Сауль Альварес оказался сильнее. Фото: REUTERS

Для мексиканского боксера по прозвищу "Гнедой" эта победа - возвращение титула чемпиона мира по боксу в одной из весовых категорий. Ранее он уже был лучшим в весовых категориях 69,9 кг, до 72,6, до 76,2 кг и до 79,38 кг. В списке 30-летнего Альвареса теперь - 54 победы, из них 36 нокаутом. В пассиве - только одно поражение. Еще два поединка завершились вничью. При этом, Альварес до этогоу уже делал заявления, что готов победить всех в весовой категории до 76,2 кг.

Чемпионскими поясами в других версиях владеют американец Калеб Плант (Международная боксерская федерация, IBF) и британец Билли Джо Сондерс (WBO). В планах Сауля - третья серия битвы против казахстанца Геннадия Головкина. До этого они уже дважды встречались на ринге. Сначала - была ничья, потом же решением судей Альварес был признан сильнейшим.

И, кажется, с Головкиным мексиканец уже готов подраться. После успешного боя с британцем мексиканец заявил:

После своей 54-й победы Альварес - с двумя чемпионскими поясами. Фото: REUTERS

- Я хочу драться с лучшими. Если представится возможность принять бой с Головкиным, я приму его. Я показал, что готов драться с лучшими.

За бой против Смита Сауль Альварес точно получит 20 миллионов долларов, а его проигравший соперник - в два раза меньше. Но чуть позже доходы с поединка могут стать больше, когда посчитают деньги после продажи прав на рекламу и телевизионные трансляции.