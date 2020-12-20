Европейские и американские бизнесмены озвучили свои ожидания от прихода Байдена к власти

В то время как президент США Джо Байден был избран с наибольшим количеством голосов, в Палате представителей демократы потеряли несколько мест и на новый срок претендуют семь их представителей. Фото: REUTERS

В то время как президент США Джо Байден был избран с наибольшим количеством голосов, в Палате представителей демократы потеряли несколько мест и на новый срок претендуют семь их представителей. В Сенате пока не ясно, будет ли большинство у демократов или республиканцев. Решение об этом примут в ходе предварительных выборов в штате Джорджия 5 января. Если голоса разделятся поровну, то решающий голос будет за новым вице-президентом США Камалой Харрис.

«Мы находимся в переходном периоде, и пока мало что знаем по поводу кандидату, которых Байден представит на должности в кабинете министров, - считает гендиректор Европейско-американского делового совета Свен Оэме. - Избранному президенту необходимо выбрать свою команду не только на основе квалификации, но и на основе этнического разнообразия и пола».

По мнению Оэме, если в Сенате будет большинство за республиканцами, то Джо Байдену будет сложно, ведь тогда все важные должности одобрит Сенат. Избранный президент США сам был членом Сената на протяжении 37 лет и знает большинство бывших коллег.

«И все же Байдену придется приложить немалые усилия, чтобы убедить проголосовать за тех кандидатов, которые будут нужны ему, - продолжает директор Европейско-американской организация бизнеса. – Если вокруг президента будут люди, которым он сможет доверять, то он решит проблемы США».

В первую очередь, придется продумать шаги в борьбе с COVID-19. Пока в стране шла предвыборная кампания и сами выборы, то этой проблеме уделялось мало внимания. А тем временем число заболевших выросло. Каждый штат сам принимал решения и боролся с коронавирусом.

Второй проблемой является экономический кризис. Сейчас нужно привести экономику в форму и заставить людей снова работать, а также создать новые рабочие места.

Третья важная задача новой администрации - объединение страны. Избранный президент сказал, что он будет президентом не демократов, а всех американцев. В случае быстрого восстановления экономики этого будет легче достичь.

Четвертой проблемой является проблема изменения климата и присоединения к Парижскому соглашению.

Что же касается внешней политики, то внимание Байдена должно сосредоточиться на отношениях с Китаем.

«Мы, бизнесмены, надеемся, что новое правительство повернется лицом к миру, у нас будут вновь созданы рабочие места, мы снова начнем сотрудничать с иностранцами, - говорит Оэме. – При Трампе этого не было, поэтому сейчас важно, чтобы Байден набрал в свой круг единомышленников, которые помогут Соединенным Штатам».