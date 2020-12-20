Трамп рассматривает вариант захвата власти в США Фото: REUTERS

Высокопоставленные, но пожелавшие остаться анонимными источники в Белом Доме, сообщили Axios о том, что действующий президент США проводит в последние дни практически все время с адвокатом Сидни Пауэллом и своим бывшим помощником по национальной безопасности Майклом Флинном.

Известно, что Флинн неоднократно озвучивал свои идеи о введении военного положения в стране и конфискации машин, которые используются в США на выборах для регистрации и подсчета бюллетеней.

Теперь все опасаются, что Трамп всерьез обсуждает с ними сценарий, согласно которому результаты прошедших президентских выборов будут отменены, и, соответственно, он останется главой государства еще на один срок.

Axios особо отмечает, что этим всерьез обеспокоены даже те политики, «которые, возможно, пережили больше безумия и беспредела, чем любые официальные лица администрации в истории».

Трамп уже неоднократно отказывался признавать свое поражение на выборах, заявляя, что демократы сфальсифицировали их результаты.