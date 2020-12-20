«Дом-2» не закрывается. Просто не будет выходить на ТНТ»: команда проекта - о новом формате передачи и роли Даны Борисовой в шоу

Ольга и Ксения без работы в эфире точно не останутся. Их проект «Бородина против Бузовой» будет выходить в новом формате. Фото: кадр ТНТ

На этой неделе молнией в сетку телевещания ворвалась новость о закрытии в конце 2020-го года проекта «Дом-2». Официальная причина была озвучена руководством ТНТ, где шестнадцать с половиной лет шел проект. Конкуренция стала высокой – огромное количество каналов, соцсети, YouTube. Мол, поэтому эфир ТНТ будут преимущественно занимать юмористические проекты и сериалы – то, что получается у канала лучше всего. Вместо «Дома-2» в одиннадцать вечера станут в 2021-м году показывать программы в жанре стендап. Среди неофициальных причин называют две, которые озвучивают на уровне слухов: недовольство начальства (из управляющего холдинга) телепродуктом, которое было усугублено стагнацией зрительского интереса к «Дому-2».

Что же будет с командой, которая работала 16 лет над проектом, с дорогим оборудованием и отстроенными интерьерами и студиями? Мы пообщались с сотрудниками шоу, которые ждут окончательного решения руководства. Что же известно на данный момент.

Саша Черно — новая звезда «Дома-2». Теперь молодая мама планирует собственное реалити-шоу у себя в инстаграме. Фото: СОЦСЕТИ

Один из сотрудников шоу рассказывает kp.ru: «Основной костяк сотрудников здесь с самого начала. Конечно, страшно было остаться под новый год без работы. Кто-то работу потеряет, но многие сохранят. Пока новости не столь трагичные. Шоу «Бородина против Бузовой» продолжит выходить на ТНТ, как и сейчас, по будням утром. Но у него будет другой формат – если сейчас там обсуждают пары из «Дома-2», то в новом году все станет иначе. «Дома-2» на ТНТ не будет, поэтому Ксения Бородина и Ольга Бузова будут обсуждать в студии жизнь звезд российского шоу-бизнеса и бывших рейтинговых участников «Дома-2». Соответственно, на эфиры станут приглашать звезд и популярных героев проекта за разные годы. «Дом-2» закрывают на ТНТ. Но у проекта изменят формат, и он станет выходить в другом месте. Где – мы точно не знаем. Пока принимают решение, о котором в ближайшие дни объявят. У нас говорят, что это может быть платная онлайн-платформа или какой-то небольшой телеканал. Ждем решение в надежде не остаться без работы в 2021 году».

Одна из участниц «Дома-2» сообщила об информации, предоставленной участникам шоу: «Дом-2 не закрывается. Просто работа с каналом ТНТ у нас будет до 26 числа. Потом мы уходим в отпуск». Сколько продлится неоплачиваемый отпуск действующих участников – пока не ясно. Очевидно, что выйдут они уже на новую работу. Вернут не всех, так как идет речь о смене формата проекта. Известно, что часть рейтинговых участников (а значит самых высокооплачиваемых – от 70 до 100 тыс. руб. в месяц) покидает проект в декабре. Скорее всего, ставка будет сделана на молодежь. Некоторые из покидающих шоу участников задумали вести в 2021-м году собственные реалити в инстаграме. Инстаграмы рейтинговых героев проекта набрали приличное число подписчиков за время эфиров – часть рекламных доходов они по контракту отдавали работодателям. Теперь же, покинув «Дом-2», станут полноправными хозяевами своих рекламных гонораров. Демонстрировать в прямом эфире соцсетей свою жизнь вне периметра намерены семейные экс-участники «Дома-2». К примеру, Александра Черно, которая нашла на «Доме-2» мужа и родила ребенка.

Кстати, одной из участниц обновленного проекта «Бородина против Бузовой» может стать Дана Борисова, телеведущая получила приглашение на переговоры с редактором. Жизнь на проекте кипит – последняя неделя года станет временем серьезных решений и преобразований. Радует одно, что многие наши коллеги сохранят работу в непростое время пандемии. Очевидно одно, даже когда «Дом-2» возобновят на одной из онлайн площадок или на другом телеканале – прежним он уже не будет и потеряет большую часть зрителей, привыкших смотреть телестройку в старом формате на ТНТ. Каких только предположений и предложений не делают теперь о судьбе проекта: кто-то шутит об открытии дома талантов на музыкальном канале, кто-то читал бизнес-план о создании на месте площадки «Тик Ток-Дома». Скоро все увидим сами.

Ольга Бузова — самая популярная участница «Дома-2» за все года проекта. И самая успешная. Фото: кадр ТНТ

А пока еще раз о причинах провала из уст героя «Дома-2», который всегда в гуще телесобытий. Звезда «Дома-2» Рустам Солнцев говорит kp.ru, что давно уже предполагал конец шоу: «Приходил на съемки, сидел по два часа и наблюдал за полумертвыми участниками, двумя шоуменками-ведущими, которые пучили глаза и что-то там кричали. Цирк творился необъяснимый. Эта «лошадь» давно умерла. Когда я уходил с «Дома-2», доля телесмотрения была больше 20%. А сейчас какая? В три раза ниже!» Героев «золотого состава» «Дома-2» помнят многие: Алена Водонаева, Май Абрикосов, Роман Третьяков, Виктория Боня и еще с десяток харизматичных людей. Участников «Дома-2» нынешнего созыва никто, кроме преданных зрителей, не знает. «Люди стали не важны! Раньше все было иначе - выбирали личностей, хотя они приходили в дешевых башмаках. Нищеброд Май Абрикосов держал внимание телезрителей. Сейчас «Дом-2» формируют из пустых проходимцев», - негодует Солнцев.

Главное для создателей «Дома-2» - бизнес-перспективы: интерес аудитории к проекту приносит рекламные деньги. Пока надежда на них остается - проект будет жить. Вот только из дома бизнес-класса ему придется переехать в хрущевку – речь не о смене декораций, а о перемене месте вещания.

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