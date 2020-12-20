В день 100-летия СВР Путин приехал в штаб-квартиру российской разведки

Владимир Путин не мог не поздравить сотрудников Службы внешней разведки со столетием ведомства. И сделал он это в символическом месте - возле памятника всем разведчикам во дворе штаб-квартиры СВР. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин не мог не поздравить сотрудников Службы внешней разведки со столетием ведомства. И сделал он это в символическом месте - возле памятника всем разведчикам во дворе штаб-квартиры СВР. Президент под еще более символическую мелодию песни «С чего начинается Родина» возложил цветы к монументу, на котором изображены наиболее выдающиеся разведчики ХХ века.

- Желаю успехов всем, кто защищает Россию, наш народ от внешних и внутренних угроз, отстаивает суверенитет и национальные интересы, - сказал Путин. - Хочу сердечно поздравить с этим замечательным юбилеем всех, кто работал и продолжает работать в этой важной, важнейшей для государства сфере деятельности. Продолжив традиции своих предшественников, служивших еще дореволюционной России, за прошедший век разведчики внесли неоценимый вклад в обеспечение безопасности государства, самоотверженно выполняли сложнейшие задачи, результаты которых порой оказывали влияние на ход всей нашей, да пожалуй подчас и мировой истории.

Глава государства вспомнил героические страницы из истории отечественных спецслужб, но не обошел стороной и эпоху массовых репрессий.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- Мы помним и, конечно, никогда не забудем трагических страниц ХХ века, никогда не забудем об уроках прошлого, о преступлениях и репрессиях против собственного народа, - заявил он. - Но безусловно и то, что эффективная работа органов безопасности, подчинённая закону и национальным интересам, всегда была и всегда будет исключительно значима для России.

Президент напомнил о задачах, стоящих не только перед СВР, но и перед другими российскими спецслужбами, и пожелал всем успехов в их непростой работе.

- Хочу ещё раз поблагодарить вас за службу Родине. Твёрдо знаю, в ваших рядах служат надёжные, мужественные люди, - заявил Путин. - Желаю вам успехов и крепкого здоровья. Самые добрые пожелания – вашим родным и близким.

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