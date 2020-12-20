«Довела до обморока»: Анна Калашникова пожаловалась на 75-летнюю любовницу Шаляпина

Певица Анна Калашникова Фото: Борис КУДРЯВОВ

Презентация клипа Анны Калашниковой обернулась нешуточным скандалом. По словам певицы, в финале вечеринки она упала в обморок. Мол, ее довел телефонный разговор с 75-летней любовницей Прохора Шаляпина, которая сыграла в ее клипе эпизоотическую роль.

- Эта ведьма Калашникова обещала, что это будет приличная работа, голливудское кино,-объясняла недавно kp.ru 75-летняя Алла Пеняева, бывшая любовница Прохора Шаляпина, которая много лет назад, будучи в должности советника Юрия Лужкова, подарила Шаляпину квартиру в Москве. - Однако, когда мы с Прошей приехали на съемки, оказалось, что меня по задумке Ани должны были устранить и положить в гроб. Меня? Что за глупая шутка. Я ведь еще молода. Мне 75 всего! — возмутилась дама. - Я отказалась сниматься в гробу, но Калашникова все равно «убила» меня в клипе, я там провалилась сквозь землю с помощью спецэффектов. Одни только эти обстоятельства побудили меня высказать этой дамочке все, что я о ней думаю.

Федор Шаляпин и Алла Пеняева на съемках клипа. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сама же Калашникова удивлена, что Пеняева на ровном месте закатывает скандалы. Мол, это же шуточный клип, никто не хотел никого обидеть.

- Честно говоря, я уже начинаю опасаться женщин Прохора, - смеётся певица. - Недавно даже паническая атака была. Довела Пеняева меня... Я сняла эту женщину в своём клипе, а она оказалась неблагодарной... После ее телефонных скандалов у меня были сильные головокружения, пришлось обратиться к бригаде медиков, которая дежурила на моей презентации. Пеняева плетет интриги, сплетничает. Этому уже нет конца и края...Мы с Прохором давно расстались, не понимаю, что ей от меня надо, - удивляется певица.

Артистка предполагает, что бывшая Шаляпина просто приревновала ее к Прохору.

- Хотя причин для ревности нет. Я уже год встречаюсь с другим мужчиной, - объяснила Калашникова.

Напомним: недавно артистка представила своего жениха. Им оказался симпатичный молодой бизнесмен Иван Семёнов, специализирующийся на банковской сфере.

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